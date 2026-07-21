Imagini din aer cu Lotul 2 din Autostrada Moldovei A7: De la terenuri arabile la infrastructură modernă și podul-gigant de 1,36 km

1 minut de citit Publicat la 08:37 21 Iul 2026 Modificat la 08:37 21 Iul 2026

Cu o lungime totală de 1,36 km, Podul de la Vadu Pașii este al doilea cel mai lung pod rutier din România. FOTO: Captură video/DRDP Buzău

Imagini video cu evoluția lucrărilor de la zero a primului lot din Autostrada Moldovei A7, care a intrat în execuție în urmă cu patru ani, au fost publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău. Este vorba despre Lotul 2 Mizil – Pietroasele, cu o lungime de 28,36 de km, parte a tronsonului Ploiești-Buzău. Acest tronson a fost finalizat și deschis oficial circulației în octombrie 2025.

Imaginile video publicate de DRDP Buzău arată evoluția A7, de la stadiul de terenuri arabile la o infrastructură rutieră modernă, proiectată să ofere siguranță sporită participanților la trafic și timp de deplasare redus.

DRDP Buzău a reconstruit povestea punctelor-cheie aflate în administrare — un sector care, în scurt timp, va ajunge la 220 km de autostradă.

Autoritățile au subliniat importanța Podului de la Vadu Pașii pentru conectivitatea rutieră.

Cu o lungime totală de 1,36 km, Podul de la Vadu Pașii este al doilea cel mai lung pod rutier din România, asigurând continuitatea Autostrăzii Moldovei (A7) peste râul Buzău și realizând legătura dintre Moldova și regiunile de sud și vest ale țării.

"Deschiderea acestei infrastructuri a permis redirecționarea traficului de pe podul Mărăcineni, principala legătură rutieră dintre Muntenia și Moldova, contribuind la fluidizarea circulației și la creșterea siguranței rutiere într-una dintre cele mai intens circulate zone ale județului Buzău.

Un proiect de infrastructură care aduce beneficii reale atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru comunitățile locale", a scris DRDP Buzău.