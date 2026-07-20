Mafia aurului transformă Amazonul într-un "deșert complet". Buncăre, tuneluri și mine ilegale au fost descoperite în inima junglei

Amploarea distrugerilor provocate de mineritul ilegal în Brazilia este șocantă. FOTO: Hepta

O amplă operațiune a autorităților braziliene a distrus una dintre cele mai mari tabere de exploatare ilegală a aurului din Amazon, ridicată în inima unui teritoriu indigen. Deși intervenția a alungat, cel puțin temporar, minerii, liderii comunităților locale avertizează că devastarea pădurilor, violențele și amenințarea grupărilor de crimă organizată sunt departe de a fi încheiate, scrie The Guardian.

Taberele improvizate de la poalele localității Vila Cururu, o așezare ilegală a căutătorilor de aur situată în inima celui mai devastat teritoriu indigen din Brazilia, era, până în urmă cu doar câteva săptămâni, un adevărat focar al fărădelegii.

Întreaga tabără din jur era plină de intruși, în timp ce sute de mineri foloseau târnăcoape și explozibili pentru a săpa adânc în versanți și în savană, în căutarea aurului.

„Au distrus totul. Au distrus natura”, spune Jackson Katitãurlu, lider al comunității indigene Nambiquara, al cărei sat se află la doar câțiva kilometri de haosul din sud-vestul Amazonului.

Într-o dimineață recentă, însă, Vila Cururu era pustie. Comunitatea ilegală, cândva plină de viață, fusese rasă de pe fața pământului de forțele de securitate braziliene, care încearcă să îndeplinească promisiunea președintelui Luiz Inácio Lula da Silva de a elimina mineritul ilegal din teritoriile indigene, după ani de haos în timpul mandatului predecesorului său de extremă dreapta, Jair Bolsonaro.

Amplă operațiune împotriva mineritului ilegal

Nilton Tubino, coordonatorul operațiunii guvernamentale de evacuare a intrușilor a descris cum minerii au fugit în pădurile din jur după ce trupele au lansat, la sfârșitul lunii martie, o amplă ofensivă terestră și aeriană pentru a opri unul dintre cele mai violente atacuri asupra teritoriilor indigene din istoria recentă a Braziliei.

Deși alte teritorii protejate au suferit distrugeri pe suprafețe mai mari, nicăieri devastarea nu a fost atât de intensă ca în Sararé, o zonă de savană și pădure de dimensiunea statului Singapore, aflată în apropierea graniței cu Bolivia. Între ianuarie 2024 și august 2025, regiunea a pierdut aproximativ 4% din suprafața sa împădurită. De la începutul goanei după aur, în urmă cu aproximativ cinci ani, au fost distruși circa 44,8 kilometri pătrați de pădure – aproape jumătate din suprafața Manhattanului.

„Este o devastare totală”, oftează Tubino în timp ce traversează Garimpo Quatro, una dintre cele mai mari exploatări miniere din Sararé, având la piept o macetă de aproape 46 de centimetri și trei stații radio prinse la centură.

În mod paradoxal, o parte din explicația tragediei din Sararé se află chiar în succesul campaniei anti-minerit lansate de Lula după revenirea sa la putere, în ianuarie 2023. După ce echipa lui Tubino a început evacuarea minerilor din cunoscutul teritoriu indigen Yanomami, mulți dintre aceștia s-au mutat spre sud, în Sararé, sperând că vor putea continua exploatarea aurului departe de autorități.

Un alt factor important îl reprezintă explozia prețului aurului, care a atins niveluri record pe fondul instabilității globale generate de Donald Trump și de politica sa externă imprevizibilă.

„Prețul aurului, acest context global nebunesc, Trump, toate aceste lucruri... au un impact direct asupra întregului Amazon”, spune Tubino, care vede o legătură clară între turbulențele internaționale și distrugerea pădurilor, pe măsură ce investitorii caută active considerate refugii sigure.

„Este un deșert complet. M-am născut și am crescut aici, iar când am văzut ce s-a întâmplat nu mi-a venit să cred”, spune Jackson Katitãurlu.

Potrivit unui reportaj realizat de The Guardian, publicație care a petrecut două zile în teritoriul indigen Sararé alături de forțele guvernamentale braziliene, amploarea distrugerilor provocate de mineritul ilegal este șocantă.

Păduri rase și tuneluri ilegale

Jurnaliștii au observat cel puțin șase tuneluri săpate în stâncă în căutarea aurului, iar pe o câmpie din vecinătate se afla o exploatare și mai mare, realizată cu excavatoare Hyundai, pe care forțele de securitate le-au incendiat. Pădurea fusese complet rasă și înlocuită de uriașe movile de moloz gri și arămiu.

„Este un deșert complet. M-am născut și am crescut aici, iar când am văzut ce s-a întâmplat nu mi-a venit să cred”, a declarat Jackson Katitãurlu, lider al comunității indigene Nambiquara. Acesta a povestit că râurile au fost contaminate, iar fauna sălbatică a fost alungată de zgomotul exploziilor și al utilajelor.

Criza din Sararé, izbucnită în timpul mandatului fostului președinte Jair Bolsonaro (2019-2023), reprezintă însă doar cel mai recent episod dintr-o istorie îndelungată de agresiuni împotriva populației Nambiquara.

Potrivit reportajului, actuala criză este amplificată de două elemente noi: folosirea excavatoarelor hidraulice moderne, care permit exploatări la scară industrială, și prezența presupusă a grupărilor de crimă organizată. Unele informații susțin că organizația Comando Vermelho din Rio de Janeiro, desemnată recent de administrația Trump drept organizație teroristă străină, controlează o parte dintre exploatările ilegale din Sararé.

Nilton Tubino, coordonatorul operațiunilor guvernamentale împotriva mineritului ilegal, spune însă că nu există dovezi clare în acest sens, deși admite că violențele s-au intensificat. În 2024, cinci bărbați înarmați au fost uciși într-un schimb de focuri cu forțele speciale de mediu, iar alte patru persoane au murit într-un conflict pentru controlul exploatărilor miniere.

Liderul indigen Saulo Katitãurlu afirmă că minerii patrulează în continuare prin teritoriu cu arme automate și că a fost amenințat cu moartea pentru că a denunțat distrugerile. Fratele său, Jackson, a relatat că vânători din comunitate au descoperit recent un cadavru în apropierea satului, însă trupul a dispărut înainte ca poliția să ajungă la fața locului.

Deși liderii comunității consideră că operațiunea autorităților a reușit, cel puțin temporar, să alunge minerii, ei se tem că aceștia vor reveni imediat după retragerea trupelor. Totodată, aceștia avertizează că o eventuală revenire la putere a taberei politice apropiate fostului președinte Jair Bolsonaro ar putea încuraja o nouă invazie a teritoriilor indigene de către căutătorii ilegali de aur.

Potrivit The Guardian, operațiunea este departe de a se fi încheiat. În timpul vizitei jurnaliștilor, autoritățile au interceptat comunicații radio care indicau că observatori ai minerilor urmăreau deplasarea convoiului. Într-un tunel de aproximativ 100 de metri au fost găsite unelte care sugerau că exploatarea continuă pe timpul nopții, iar în apropiere au fost descoperite un buncăr subteran și aproximativ 300 de kilograme de azotat de amoniu folosit la fabricarea explozibililor.

Tubino a declarat că lupta împotriva mineritului ilegal rămâne una de durată și că noi operațiuni sunt deja planificate pentru acest an. „Vacanță? Așa ceva nu există”, a spus acesta, potrivit publicației britanice.