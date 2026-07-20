O încântare pentru Ruhr: pot un porumbel uriaș și o minge de baschet roz să reînvie inima industrială deprimată a Germaniei?

Colaj foto cu opera artistului Gülbin Ünlü instalată într-una din bisericile din Ruhr, în cadrul bienalei Manifesta. Sursa foto: Gülbin Ünlü/Instagram

Bienala Manifesta ocupă peste o duzină de biserici mici din orașele germane devastate de divizare și declin – și le umple cu jocuri cu mingea, castele gonflabile și un spirit comunitar radical, scriu jurnaliștii de la The Guardian, într-un amplu reportaj. După ce regiunea Ruhr din Germania – a treia cea mai mare zonă urbană din Europa de Vest – a fost devastată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, urbaniștii au venit cu o idee ingenioasă. Aproximativ 80% din extinderea urbană – care include orașe mari precum Essen și Duisburg și zeci de orașe mai mici precum Bochum și Gelsenkirchen – fusese distrusă. Așadar, pentru reconstrucție, o nouă Dieceză a Ruhrului a construit literalmente sute de Pantoffelkirchen sau „biserici cu papuci”, numite astfel deoarece erau suficient de aproape de ansamblurile rezidențiale pentru ca enoriașii să poată merge la slujbă în papuci. Astăzi, Pantoffelkirchen se află în declin brusc. Estimările privind numărul de biserici dezafectate sau abandonate ajung la 300, iar 100 au fost vândute doar în ultimul an. Până în octombrie, 12 dintre ele găzduiesc Manifesta, bienala de artă itinerantă. Ele reprezintă piese centrale ale comunităților care au fost devastate de data aceasta nu de război, ci de dezindustrializare, șomaj în masă și declinul mediului. View this post on Instagram A post shared by Gülbin Ünlü (@gulbin_unlu)

Manifesta 16 Ruhr nu este Bienala de la Veneția. Gândiți-vă mai degrabă la un eveniment de Capitală a Culturii ținut în West Midlands – cu care Ruhr seamănă îndeaproape, fiind motorul dificil al creșterii naționale. În loc de expoziții, să zicem, în Birmingham și Coventry, v-ați aștepta să călătoriți la Bilston, Smethwick, Stourbridge, scrie The Guardian.

Acest lucru este mult mai ușor de făcut în Ruhr, unde tramvaiele sunt omniprezente și chiar și micuțul Bochum are un U-Bahn – deși veți constata, de asemenea, că aceste rețele au fost neglijate de când au fost construite în anii 1970. La început, orașele și comunele par mai verzi, mai elegante și mai bine conectate decât verii lor britanici, dar acest lucru este puțin înșelător. Autostrada A40 împarte o mare parte din ea în enclave mai sărace și mai bogate, rareori accesibile pe jos una de cealaltă.

O mare parte din Ruhr este astăzi mai săracă decât Germania de Est, după decenii de dezindustrializare și dezmembrarea statului bunăstării. Gelsenkirchen are cel mai mare număr de voturi pentru partidul de extremă dreapta AfD din vestul Germaniei și cea mai mare rată a șomajului. Așadar, Manifesta intră într-un teritoriu foarte încărcat, preluând și încercând să reimagineze infrastructura socială a ceea ce poate părea un loc pe moarte, cu comunități divizate și o economie disfuncțională. Evită spațiile industriale mari și atrăgătoare, concentrându-se în schimb pe biserici mici și abandonate din suburbii și cartiere rezidențiale.

„Voi fi sincer: nu mă interesează bisericile, mă interesează cartierele”, spune arhitectul catalan și curatorul Manifestei, Josep Bohigas. „[Bisericile] au fost construite pentru oameni care nu mai sunt acolo.” Festivalul încearcă să folosească aceste structuri aparent inutile, deși adesea frumoase, pentru a reduce acest decalaj dintre trecut și viitor.

Nu totul funcționează. Unele dintre bisericile mai mari și goale conțin niște opere de artă mari și goale – îmi vine în minte o bulă albastră gonflabilă care conține o plajă, montată în biserica neogotică St. Josef din Gelsenkirchen, în secolul al XIX-lea. Biserica gotică St. Gertrud din Essen, deconsacrată și folosită acum de Școala locală de Arte Frumoase, este o vară îndepărtată a Catedralei Coventry; ruinele care au supraviețuit au fost cârpite și alăturate unei biserici moderne în anii '50. Acum, picturile lor murale policrome expresioniste-bizantine se îndreaptă spre bănci răsturnate, transformate în sculpturi abstracte de Nasan Tur, un gest nesubtil.

Edificiul emblematic este Kulturkirche Liebfrauen din Duisburg, construită în 1958, transformată într-un centru artistic în 2011: o clădire modernistă extravagantă, cu dramatismul vibrant al catedralei catolice din Liverpool. Unele instalații de aici se chinuie să concureze cu superbele picturi murale și reliefuri, realizate inițial pentru Pavilionul Vaticanului de la Expo 58, între pereții luminescenți din plexiglas. Însă un film fascinant, realizat pe două ecrane, de Elizabeth Price, funcționează ca o introducere în ideile bienalei, juxtapunând amintirile bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial cu istoria acelor biserici catolice moderniste construite în Marea Britanie postbelică pentru imigranții irlandezi.

În mare parte, aceste biserici erau radicale din punct de vedere arhitectural. Una dintre ele, Christ-König din Bochum, este o melodramă a lui Fritz Lang construită în ultimul an al Republicii de la Weimar – dar 10 dintre biserici sunt postbelice. Hedwig Fijen, directoarea Manifestei Ruhr, le descrie ca locuri unde arhitecții și congregațiile au încercat „să-și imagineze un alt tip de societate”, după „ani de război, genocid și distrugere”. Dar au făcut-o în limitele lumii vechi. Noile biserici au fost susținute cu ardoare de familiile industriale locale, Thyssen și Krupp, beneficiari ai nazismului care își preferau muncitorii devotați. Imigrația „muncitorilor oaspeți” a fost încurajată; mulți dintre minerii și muncitorii din fabrici care au reconstruit conurbația și au alimentat „miracolul economic” proveneau din sudul catolic al Europei , alături de Grecia și, în special, Turcia.

Bisericile de tip papuci

Povestea lor este spusă aici, în bisericile tip „papuci”, miniaturi arhitecturale strălucitoare care au stârnit în mod clar cele mai multe reflecții din partea curatorilor și artiștilor. Prima pe care am văzut-o, St Marien, Essen, contrasta puternic cu bisericile ordonate din centrul orașului. Proiectată în 1963, cu vitralii exploziv de interesante de Manfred Ott, este robustă, din cărămidă roșie și semi-ruinată, situată într-o zonă multiculturală a clasei muncitoare, vizavi de un parc comercial unde odinioară se aflau fabricile. Biserica este dezafectată de mulți ani, iar operele de artă se joacă cu tema unui loc cu bombă, toate fragmente și detritusuri. Îți dai seama de gama vastă de expresie arhitecturală a bisericilor tip „papuci” atunci când treci de acolo la Markuskirche protestantă din Essen, din 1961, cu superbul său perete de vitralii abstracte, vaporoase. De asemenea, este strâns integrată cu comunitatea sa, lângă o grădiniță și un azil de bătrâni. „Operă de artă” majoră de aici este un set de scaune din lemn și zone de joacă realizate de Colectivul Pele portughez; Când vizitez, se simte mai mult ca o petrecere școlară decât ca o expoziție de artă voluminoasă.

Cele mai puternice și convingătoare proiecte sunt mai puțin drăguțe. Ambele sunt curatoriate de Gürsoy Doğtaş, un istoric de artă ai cărui părinți au fost „muncitori invitați” turci. Echipa sa a redenumit două biserici din Gelsenkirchen: Sfântul Bonifatius, în Grădina de Ceai Ferdane Satır, după unul dintre cei șapte muncitori invitați turci uciși de fasciști într-un atac incendiar în Duisburg în 1984; și Thomaskirche, după Hava Güleç, un muncitor local considerat un pilon al comunității. Sfântul Bonifatius (1963) se înscrie în tradiția expresionistă din cărămidă roșie și se află într-o zonă dens urbană, de-a lungul unui drum principal. A devenit practic un muzeu de artă al experienței muncitorilor invitați.

La Thomaskirche, spațiul cristalin, dominat de Friend, un porumbel masiv imprimat de artistul Gülbin Ünlü, include filmul lui Judith Raum despre calea ferată Bagdad, construită de germani, care funcționează ca o preistorie: industriașii germani fac comentarii aprobatoare despre muncitorii otomani docili care nu fac grevă și nu cer creșteri salariale; mai jos, fotografii documentează luptele și grevele muncitorilor străini turci din Germania, 70 de ani mai târziu. Thomaskirche este dedicată în mare parte textilelor, muncii feminizate din fabrici într-o zonă cu vechi fabrici - există ateliere publice de țesut în sala bisericii. Impresionant, bisericile din Gelsenkirchen sunt pline de artă realizată de muncitori, mai degrabă decât de lucrări despre ei. Multe au început ca muncitori străini - Abuzer Güler, ale cărui scene anatoliene expresioniste sunt atârnate pe rame industriale în Thomaskirche, sau Hanefi Yeter, a cărui piesă „Când arde pământul”, o alegorie apocaliptică a Ruhrului din 1984, asemănătoare cu Diego Rivera, este expusă în St. Bonifatius.

Însă primul boom al Ruhrului, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, a fost alimentat în mod semnificativ de forța de muncă poloneză. În biserica Ghetsimani dezafectată din Bochum – una dintre numeroasele „biserici de urgență” proiectate de modernistul de la Weimar Otto Bartning, construită literalmente din moloz de comunitatea locală în 1947 – curatorul polonez Krzysztof Kosciuczuk reunește lucrări mai ironice, bazate pe jocuri, despre migrație. Stând în fața bisericii, într-o zonă liniștită cu case și grădini modeste, un castel gonflabil în formă de clopot de biserică: proiectat de artista belarusă Marina Naprushkina, pare inițial un gest amuzant și prietenos, până când citești legenda, scrisă cu litere mari: „Nu ne vom mai întoarce niciodată!”

Toate acestea sunt, evident, temporare. O lucrare dintr-o biserică tip „papuci” din anii 1960, micuța și colțuroasa biserică St. Ludgerus din Bochum, a fost transformată într-un teren de baschet. Acest lucru nu este nou - în Gelsenkirchen, St. Josef a avut unul o vreme - dar ceea ce face aceasta, proiectată de artiștii catalani Cabosanroque, este să încurajeze inepția. Dacă ratezi poarta, se declanșează o puternică explozie de orgă. Poți sta în „tribune” de bănci și să urmărești o scenă bizară desfășurându-se, în timp ce tinerii locali și participanții la bienale, iluminați de vitralii, încearcă să-și rateze golurile. Este interesant tocmai datorită suprarealismului și incongruenței sale irepetabile.

Aceste biserici micro-moderniste, de tip „papuci de casă”, se bazau pe un consens: modernismul lor strident se baza pe convingerile pe care le aveau toți enoriașii clasei muncitoare. În absența unei unități similare, acest montaj de protest, fantezie și experiment spațial sugerează că diversitatea ar putea crea spații la fel de extraordinare - dacă i se oferă banii și timpul necesar, ambele fiind de obicei atât de lipsă în locuri precum Ruhrul.