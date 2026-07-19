Poliţiştii au filmat momentul în care au prins, în trafic, un cetățean sirian urmărit internațional, care voia să fugă din România

<1 minut de citit Publicat la 11:51 19 Iul 2026 Modificat la 11:52 19 Iul 2026

Poliţiştii au filmat momentul în care au prins, în trafic, un cetățean sirian. Sursa foto: captură video

Poliţia Română anunţă că un sirian de 40 de ani, urmărit internațional pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat, a fost prins în apropiere de Mangalia, când voia să fugă din România. Momentul intervenţiei agenţilor a fost filmat.

Sirianul va fi prezentat instanței pentru demararea procedurilor de extrădare.

"A crezut că o să scape, dar s-a înșelat. A fost prins! Un bărbat de 40 de ani, cetățean sirian, urmărit internațional pentru trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat, a fost identificat în trafic de polițiștii din Mangalia în timp ce încerca să fugă din țară.

Pe numele acestuia exista un mandat european de arestare emis de autoritățile elene, iar după interceptarea pe DN 39, a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat instanței pentru demararea procedurilor de extrădare", a comunicat Poliţia Română.