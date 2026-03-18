Criză politică în Peru: Prim-ministrul demisionează înaintea votului de încredere, cu câteva săptămâni înainte de alegeri

Publicat la 08:48 18 Mar 2026

Economista de dreapta fusese numită la sfârșitul lunii februarie de președintele interimar de stânga / sursă foto: Profimedia Images

Șefa guvernului peruan, Denisse Miralles, a demisionat marți, provocând căderea întregului executiv, cu doar o zi înaintea unui vot de încredere în parlament și cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 12 aprilie, notează AFP, potrivit Agerpres.

Economista de dreapta fusese numită la sfârșitul lunii februarie de președintele interimar de stânga, José Maria Balcazar, la câteva zile după ce acesta a preluat puterea în urma demiterii de către parlament a lui José Jeri pentru „incapacitate” de a-și exercita atribuțiile.

Demisia sa, anunțată într-o scrisoare adresată șefului statului, a atras după sine încetarea mandatelor celorlalți 18 miniștri ai cabinetului.

Nu a fost oferit niciun motiv oficial care să explice plecarea sa neașteptată. Acest episod marchează o nouă criză politică în țară. Balcazar este al optulea președinte al națiunii andine din 2016.

În timpul scurtului său mandat, Miralles a trebuit să facă față în special unei crize în aprovizionarea cu gaze care a afectat Lima după un accident la un gazoduct. Situația a fost revenit la normal vineri.

„Președinția Republicii Peru îi mulțumește doamnei Denise Miralles pentru serviciile aduse națiunii (...) într-un context important pentru țară”, a declarat președinția într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

Un nou cabinet urmează să fie învestit în curând.

Președintele interimar asigură tranziția până la sfârșitul lunii iulie, când șeful statului ales în aprilie își va prelua mandatul.