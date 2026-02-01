Un consilier al premierului Robert Fico a demisionat, după dezvăluirile din dosarul Epstein. Ce mesaj i-a trimis americanul

Miroslav Lajčák a prezidat, de asemenea, Adunarea Generală a ONU şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Foto: Getty Images

Premierul slovac Robert Fico a anunţat că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe, după ce în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în dosarul Epstein a apărut și numele acestuia. Mai exact, Jeffrey Epstein îi promitea femei, într-un sms trimis în 2018, pe când Lajčák era șeful diplomației slovace, relatează Agerpres.

„Accept oferta sa de a încheia colaborarea noastră, chiar dacă toţi pierdem, nu doar eu, o sursă incredibilă de experienţă şi cunoştinţe în politica externă”, a declarat şeful guvernului naţionalist într-un videoclip dedicat mai multor subiecte de actualitate.

A GREAT, LENGTHY MEETING AT THE ÉLYSÉE PALACE pic.twitter.com/wlaowBEWKs — Robert Fico ?? (@RobertFicoSVK) January 29, 2026

Ministru de externe între 2009 şi 2010, apoi între 2012 şi 2020, Miroslav Lajčák a prezidat, de asemenea, Adunarea Generală a ONU şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Recent, el ocupa funcţia de reprezentant special al UE pentru Balcanii de Vest.

Această demisie a avut loc a doua zi după publicarea, de către Ministerul american al Justiţiei, a peste trei milioane de pagini suplimentare din dosarul Epstein.

Potrivit unui schimb de sms-uri consultat de BBC, datând din 2018, Epstein îi promitea femei lui Lajčák, pe atunci şef al diplomaţiei slovace, într-o discuţie pe un ton lejer.

Robert Fico consideră că sfătuitorul său, care a „negat şi respins categoric” acuzaţiile, potrivit lui, s-a arătat a fi un „mare diplomat” demisionând.

Potrivit premierului slovac acuzat de derivă autoritară, acoperirea media şi declaraţiile politice ale opoziţiei sunt „de o intensitate şi pe ton atât de tunător încât te-ai gândi că se vorbeşte despre demiterea preşedintelui Republicii Slovace”.

Jeffrey Epstein a fost acuzat că a creat o reţea vastă de exploatare sexuală a fetelor minore. Potrivit autorităţilor, el s-a sinucis în închisoare în august 2019, înainte de a fi judecat.