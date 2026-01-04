„Pădurea de nori interzisă” din Peru a fost casa unei civilizații antice misterioase. Azi, exploratorii descoperă acolo specii neștiute

Parcul Río Abiseo găzduiește pădurea de nori interzisă din Peru. Sursa foto: Parque Nacional del Río Abiseo - Sernanp

„Pădurea de nori interzisă” din Peru este una dintre cele mai misterioase și fascinante regiuni naturale și arheologice din lume, plină cu vestigii ale unei civilizații antice greu de înțeles.

Parcul Național Río Abiseo care o găzduiește este considerat un sanctuar pentru biodiversitatea lumii. Zona adăpostește specii endemice rare și ecosisteme care variază de la păduri tropicale de jos până la păduri de nori montane ridicate la peste 4.000 de metri. Această combinație de valori a determinat includerea parcului pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO ca sit mixt, natural și cultural.

Descoperirile recente, precum specia Marmosa chachapoya, arată bogăția biologică și culturală a regiunii și importanța protejării acestor ecosisteme fragile pentru generațiile viitoare.

Unde este „pădurea de nori interzisă”

Termenul „pădure de nori interzisă” se referă în principal la Parcul Național Río Abiseo, o zonă muntoasă acoperită de pădure tropicală umedă, cu nori permanenți aproape de sol, care creează un peisaj spectaculos cunoscut ca pădure de nori.

Zona este considerată „interzisă” pentru turiști deoarece accesul public este restricționat de decenii, din motive de conservare a mediului fragil și de protecție a siturilor arheologice. Intrarea este permisă doar cercetătorilor și proiectelor științifice cu autorizație specială, pentru a preveni degradarea florei, faunei și monumentelor antice.

Parcul a fost creat în 1983 și este protejat ca sit de patrimoniu mondial UNESCO datorită valorii sale excepționale atât pentru biodiversitate, cât și pentru siturile culturale preincașe.

Descoperiri recente în „pădurea de nori”: o nouă specie

În 2018, o echipă de cercetători a explorat pădurea de nori din Río Abiseo și a descoperit o creatură neobișnuită, un marsupial mic numit Marmosa chachapoya. Această specie are aproximativ 10 centimetri lungime și blană brun-roșiatică, cu marcaje faciale care par o mască.

Până acum a fost colectat doar un singur exemplar, iar cercetătorii știu foarte puțin despre distribuția naturală sau comportamentul său.

Descoperirea evidențiază cât de puțin explorată și bogată în specii necunoscute este această pădure. Numele speciei a fost ales în onoarea poporului antic Chachapoya, care a locuit în această regiune înainte de sosirea incașilor.

Cine era poporul antic Chachapoya

Cultura Chachapoya a înflorit în zona de pădure de nori din nordul Peru între aproximativ anii 800 și 1470 d.Hr., până când au fost cuceriți de Imperiul Inca. Ei sunt adesea numiți „oamenii pădurii de nori” sau „războinicii norilor” din cauza mediului în care trăiau, format din zone stâncoase și umede, cu ceață densă.

Populația Chachapoya era organizată în comunități puternice, dar nu avea un stat centralizat; erau mai degrabă un grup de regate mici.

Cultura lor era distinctă de alte civilizații andine, construind fortificații impresionante, locuințe circulare și sisteme agricole adaptate reliefului dificil. Sunt renumiți pentru sarcofagele și mausoleele excavate în stânci și pentru mumiile bine conservate descoperite în situl Laguna de los Cóndores.

Arheologia modernă a dezvăluit sute de situri chachapoya, inclusiv fortăreața Gran Pajatén și alte structuri complexe, situate în unele dintre cele mai inaccesibile regiuni ale munților Anzi.

Cine poate vedea „pădurea de nori” din Peru

Accesul în pădurea de nori interzisă din Peru, adică în Parcul Național Río Abiseo, nu este permis publicului larg. Zona este strict protejată din două motive principale: conservarea ecosistemului extrem de fragil și protejarea siturilor arheologice sensibile ale poporului Chachapoya.

În prezent, intrarea este permisă doar cercetătorilor, biologilor și arheologilor, cu autorizații speciale emise de autoritățile peruane. Nu există tururi comerciale sau vizite turistice obișnuite, iar încălcarea restricțiilor poate fi sancționată legal.