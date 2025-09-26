O creatură misterioasă a fost descoperită în „pădurea de nori interzisă” din Peru: Ce se știe despre noua specie de animal

Marmosa chachapoya este specia nou identificată de oposum de tip șoarece, descoperită în Peru. Sursa foto: Cal Poly Humboldt/ Pedro Peloso

În timp ce explorau zona din jurul unui sit arheologic din Anzii peruvieni, cercetătorii au descoperit o creatură nemaivăzută până atunci. Micuțul marsupial cu ochi mari, numit Marmosa chachapoya, este o specie nou identificată de oposum de tip șoarece.

„Știm foarte puține lucruri despre această specie, inclusiv despre istoricul ei natural și distribuția geografică. Până acum a fost colectat un singur exemplar”, a declarat Silvia Pavan, biolog la Cal Poly Humboldt, care a condus expediția de cercetare în timpul căreia a fost descoperită creatura.

Pavan și echipa ei căutau o specie misterioasă de veveriță în Parcul Național Río Abiseo, în anul 2018, când au dat peste acest oposum. Micul mamifer, care avea doar 10 centimetri lungime, avea o blană brun-roșiatică și marcaje faciale ce aminteau de o mască.

› Vezi galeria foto ‹

„Mi-am dat seama imediat că este ceva neobișnuit”, a spus Pavan, în parte pentru că speciile înrudite de oposum de tip șoarece nu se găsesc, de regulă, la altitudinea la care a fost găsit acesta — 2.664 de metri deasupra nivelului mării.

Echipa a petrecut ani întregi analizând ADN-ul și caracteristicile fizice ale oposumului, comparându-le cu date din colecții muzeale de pe tot globul. În luna iunie, cercetătorii au publicat studiul detaliat în revista American Museum Novitates, dându-i oficial numele Marmosa chachapoya, în onoarea poporului antic care a locuit în regiune înainte de cucerirea acesteia de către Imperiul Incaș.

Ce este „pădurea de nori interzisă”

Poporul antic Chachapoya a trăit în nordul statului Peru aproximativ între anii 800 și 1470, când au fost cuceriți de incași. Supranumiți adesea „oamenii pădurii de nori”, Chachapoya locuiau în zone muntoase, umede și construiau case pe vârfurile dealurilor.

În Parcul Național Río Abiseo au fost înregistrate peste trei zeci de situri arheologice, multe dintre ele fiind asociate cu civilizația Chachapoya. Însă parcul, greu accesibil și izolat, a fost creat și ca o importantă zonă de conservare, destinată protejării plantelor și animalelor care nu se mai găsesc nicăieri altundeva pe Pământ. Printre acestea se numără și maimuța lânoasă cu coadă galbenă (Lagothrix flavicauda), despre care s-a crezut la un moment dat că ar fi dispărută.

Pe lângă noua specie de oposum de tip șoarece, Pavan și echipa sa au mai descoperit și alte animale care, după toate indiciile, nu au mai fost documentate de oamenii de știință. Printre acestea se numără și un rozător semi-acvatic, care urmează să fie descris în mod oficial.

Descoperirea unei noi specii de marsupial este „un reminder al importanței cruciale a explorării științifice și a conservării în locuri precum Río Abiseo”, a subliniat Pavan.