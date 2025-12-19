Grindeanu îl atacă pe Bolojan, care vrea să renegocieze protocolul: Nu ne încurcă o hârtie. PSD ar vota zilnic o moțiune ca la Buzoianu

Grindeanu îl atacă pe Bolojan care vrea să renegocieze protocolul. Foto: Inquam Photos/George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan care a spus la Biroul Politic al PNL de joi că vrea să renegocieze protocolul de funcționare al coaliției de guvernare, după scandalurile cu repetiție dintre USR și PSD. Grindeanu a afirmat că social-democraţii ”nu vor fi încurcaţi de o hârtie” și că PSD ar vota ”în fiecare zi o moţiune” așa cum s-a votat în Senat împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

”Nu ştiu ce are în cap, când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine. Fiindcă, în acest moment, suntem în această situaţie. Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa, care a avut un vot în Senat pe o moţiune, care, eu cred că nu mai poate continua.

Nu avem pârghii în protocol prin care să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă. Şi, eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcţii în guvern care ştiu ce au de făcut, şi nu să se specializeze la locul de muncă, şi să înveţe să fie ministru după ce au depus jurământul, aşa cum e la Mediu, şi, după aceea, lucrurile, sigur, vor merge mai bine”, a răspuns Sorin Grindeanu.

”Mai spun o dată, dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi, o moţiune, aşa cum s-a votat în Senat, împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie, atâta timp cât, în partea cealaltă, am avut peste 100.000 de oameni fără apă. Iar, incompetenţa unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Nu o să pun în balanţă niciodată aceste lucruri, în acest mod”, a menţionat Grindeanu.

El a confirmat că situaţia moţiunii simple pe Mediu va conta în analiza pe care Partidul Social-Democrat o va face la finalul lunii ianuarie, privind rămânerea la guvernare.

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus miercuri, la Antena 3 CNN, că actuala coaliție de guvernare este "de nota 6-7", după ce PSD s-a raliat AUR și a votat moțiunea simplă la adresa Dianei Buzoianu.

O moțiune simplă nu provoacă demiterea unui ministru, dar exprimă, în cazul adoptării, poziția Camerei parlamentare în care a fost depusă cu privire la demnitarul în cauză.

Actualul protocol al coaliției spune că partenerii din guvern nu au voie să voteze moțiuni simple sau de cenzură inițiate de opoziție, dar nu sunt prevăzute sancțiuni în cazul încălcării acestei prevederi.

România a fost într-o poziţie vulnerabilă, iar coaliţia aflată la guvernare a reuşit la nivel macro, a declarat, vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă. "Coaliţia asta a reuşit, dacă ne uităm macro. Dacă mă întrebaţi acum cinci - şase luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agenţiile de rating să downgradeze România la 'nerecomandat investitorilor' şi multe fonduri de investiţii să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul acesta. Acesta este un succes al coaliţiei.", a spus Nicușor Dan.

Marți, după ce a fost adoptată moțiunea împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, președintele PSD a spus că votul din Senat a vizat „managementul catastrofal” al ministrei. El a mai subliniat că PSD l-a informat pe premierul Ilie Bolojan încă de săptămâna trecută despre măsurile pe care le consideră necesare, și anume desființarea societății ESZ, trecerea acesteia sub autoritatea Consiliului Județean Prahova, demisia directorului Apelor Române și, implicit, schimbarea ministrului Mediului. „Dacă suntem în Coaliție, asta nu înseamnă că trebuie să fim un copil pus la colț”, a mai adăugat Grindeanu.