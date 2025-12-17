Dominic Fritz acuză PSD că și-a încălcat cuvântul: „Ce mai înseamnă acest acord?” Ce notă dă președintele USR Coaliției

Preşedintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a dat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, o notă coaliţiei de guvernare, după prima şedinţă de coaliţie de la moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, moţiune la care PSD a încărcat protocolul şi a votat. El a dat nota "între 6 şi 7", subliniind că această coaliţie este "o reflecţie a realităţii societăţii", adăugând că "suntem o societate dezbinată".

"Eu cel puţin am spus foarte clar că încălcarea protocolului din partea PSD nu este acceptabilă, dar nu suntem acolo ca să ne certăm ci ca să lucrăm la soluţii pentru români. Am avansat pe câteva blocaje şi am găsit compromisuri care nu sunt 100% perfecte dar sunt lucruri care ajută să stabilizăm bugetul ţării şi să ajutăm şi economia să crească.

Dacă aş da o notă coaliţiei ar fi undeva între 6 şi 7", a spus Dominic Fritz.

Preşedintele USR a subliniat că această coaliţie este "o reflecţie a realităţii societăţii", adăugând că "suntem o societate dezbinată".

"Coaliţia asta este o reflecţie a realităţii societăţii. Suntem o societate dezbinată, nu e niciun grup care ar avea singur majoritatea şi tocmai de aia nu va fi niciodată moment în care toţi spunem «gata, mergem în direcţia asta toţi». Este o coaliţie de nevoie care are responsabilitatea să scoată ţara din criză. Dacă nu reuşim asta (N.r. - să găsească soluţii) atunci putem pleca acasă, dar nu mă aştept să fie o zi în care să ne iubim cu toţii, important e să găsim soluţii pentru români.

Cred că trebuie să facem diferenţa între stil şi fond. Pe partea de stil sunt absolut de acord, nu o să mă auziţi înjurând sau ţipând şi cred, în general, că temperatura discursului public în România trebuie scăzută. Pe partea de fond a problemelor eu nu pot să renunţ să ma lupt pentru ceea ce cred eu că aşteaptă românii de la noi. Nu pot să-i spu Dianei Buzoianu să nu mai lupte pentru reformele la Romsilva sau lui Miruţă pentru curăţenia în companiile de stat", a adăugat şeful USR.

El a subliniat că, pe fond, "e foarte bine să existe diferenţe" între partide, "pentru că altfel nu putem guverna".

"Pe fond e foarte bine să existe aceste diferenţe, pentru că altfel nu putem guverna. Pentru că USR are anumite principii şi obiective politice, pentru care oamenii ne-au votat, nu putem, de dragul păcii, să mergem acasă şi să tăcem din gură, mai ales când vedem că încă sunt reţele de interese care se lupta pentru privilegiile lor şi sunt apărate de oamenii care sunt colegi de guvernare", a subliniat el.

Fritz a spus că s-au obişnuit cu refrenul că "USR e de vină", dar în cazul de la Paltinu, "este responsabilitatea companiei de apă şi a Apelor Române, care nu şi-au făcut treaba şi au minţit-o pe Diana Buzoianu".

"Suntem obişnuiţi cu acest refren că "USR e de vină", dar este responsabilitatea companiei de apă, a Apelor Române care nu şi-au făcut treaba şi au minţit-o pe Diana Buzoianu care a tras consecinţe. Faptul că s-a întâmplat acest lucru se datorează sistemului de pile la nivel local şi asta e cauza problemei pe care colegii din PSD nu vor să o vadă şi încearcă să aibă acest ţap ispăşitor, Diana Buzoianu.

Corupţia e o problemă reală, nepotismul este o problemă reală, şi de aceea avem nevoie de reforme reale", a mai spus Fritz.

După ce PSD a votat, alături de AUR, moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, Fritz a spus că întrebarea care rămâne este "Ce mai înseamnă acest acord?" (N.r. - acordul coaliţiei).

"În momentul în care eu, ca preşedinte de partid, semnez un acord în care explicit este prevăzut că nu se votează astfel de moţiuni, indiferent care e situaţia şi evaluarea subiectivă a ministrului, parlamentarii din partidul pe care îl conduc nu ar trebui să voteze o astfel de moţiune. Asta e o încălcare a unui cuvânt dat, care trebuie să însemne ceva, şi întrebarea mea e: "Ce mai înseamnă acest acord?". Problema pentru mine nu e limbajul, ci dacă mai funcţionăm după reguli sau ni le facem în fiecare zi. Dacă cineva vrea să schimbe reguluie să o facă cu semnătura tuturor", a concis Fritz.

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord, în ședința de miercuri, pe mai multe măsuri fiscale ce vor intra în vigoare din 2026. Printre acestea se numără și creșterea salariului minim, dar și tăieri în administrația centrală.

Președintele Nicușor Dan a certat partidele din Coaliția de guvernare pentru că se "atacă între ele", dar nu spun niciun "cuvințel" despre Opoziție. Șeful statului s-a arătat consternat de această evoluție a scenei politice, precizând că nu doar că nu înțelege de ce se comportă astfel partidele, dar îi este greu și să le explice altora.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să o demită pe Diana Buzoianu după criza de la Paltinu, iaar partidul a încălcat şi protocolul de coaliţie, votând, alături de AUR, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului.

Despre acţiunile celor de la Partidul Social Democrat, ministra USR a fost făcut următoarele precizări: "Eu nu am de ce să plec doar pentru că PSD nu vrea să mai fie Diana Buzoianu – ministru, pentru că, la final, despre asta este vorba".