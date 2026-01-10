Grupul PACE Întâi România "are pregătită" o moţiune simplă împotriva Oanei Ţoiu din cauza acordului UE-Mercosur

Ministrul de Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Grupul PACE Întâi România a anunţat că "are pregătită" o moţiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru "modul defectuos, ideologizat şi necoordonat" în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind acordul UE-Mercosur, scrie sâmbătă Agerpres.



Potrivit senatorului PACE Întâi România, Clement Sava, moţiunea intitulată "Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune 'da' altora şi 'nu' propriilor cetăţeni" este semnată de 12 senatori PACE Întâi România şi 34 de senatori AUR.



"Politica externă a României nu este un exerciţiu teoretic şi nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere. Nu este un seminar, nu este un experiment ideologic şi nu este un spaţiu în care deciziile pot fi luate fără consecinţe. Politica externă produce efecte concrete, directe, asupra economiei naţionale, asupra sectoarelor strategice şi asupra vieţii cetăţenilor români. În acest context, responsabilitatea pentru poziţiile exprimate de România în cadrul Uniunii Europene aparţine direct şi personal ministrului Afacerilor Externe, doamna Oana Ţoiu. Nu vorbim despre un funcţionar anonim şi nici despre o rotiţă birocratică, ci despre un decident politic cu mandat deplin, care a avut de ales între 'da', 'nu' sau 'ne abţinem". Doamna Ţoiu a ales să spună 'da' Acordului UE - Mercosur", se arată în textul moţiunii.



Semnatarii documentului susţin că "această decizie nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci a fost o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România".



"Acordul UE - Mercosur este un acord structural asimetric. El favorizează economiile puternic industrializate şi loveşte direct statele cu sectoare agricole extinse şi vulnerabile. România se află exact în această categorie. Agricultura nu este un sector marginal al economiei româneşti, ci un pilon de stabilitate economică, socială şi alimentară. Prin susţinerea acestui acord, fermierii români sunt expuşi unei concurenţe neloiale din partea unor produse provenite din state care nu respectă aceleaşi standarde de mediu, siguranţă alimentară şi costuri de producţie impuse agricultorilor români. În timp ce state industriale precum Germania şi ţările nordice obţin avantaje clare din exportul de utilaje şi produse industriale, România riscă pierderi masive în agricultură, falimente, abandonarea terenurilor şi o dependenţă crescută de importuri alimentare", se detaliază în moţiune.



Senatorii Opoziţiei consideră că decizia "a fost luată fără consultare interministerială reală".



"Ministrul Agriculturii a declarat public că nu a fost consultat în stabilirea poziţiei României. Nu opoziţia spune acest lucru, nu presa, ci un membru al Guvernului. Acest fapt arată un eşec grav de coordonare guvernamentală şi demonstrează că agricultura românească a fost tratată ca un detaliu secundar, deşi este un sector strategic pentru statul român. Această decizie nu poate fi separată de viziunea ideologică pe care doamna Oana Ţoiu o reprezintă. O viziune progresist-globalistă, în care statul naţional este perceput ca un obstacol, iar globalizarea ca un scop în sine. Această viziune poate fi legitimă în dezbateri doctrinare, dar devine periculoasă atunci când este aplicată mecanic în politica externă a României, fără raportare la realităţile economice concrete ale ţării", se mai arată în moţiune.



Semnatarii moţiunii o acuză pe Oana Ţoiu că "a ales să transforme funcţia de ministru al Afacerilor Externe într-o tribună de activism ideologic".



"A adoptat public o retorică ostilă faţă de conducerea în exerciţiu a Statelor Unite ale Americii, respectiv faţă de preşedintele SUA şi vicepreşedintele SUA. Indiferent de preferinţele personale sau de simpatiile ideologice, un ministru de externe nu are dreptul să confunde diplomaţia cu activismul politic. Diplomaţia nu se face cu sloganuri, cu postări, cu like-uri sau cu validare ideologică. Diplomaţia nu este 'diplomaţie cu hashtag'. Diplomaţia se face prin negociere, prudenţă şi apărarea interesului naţional. Atacarea publică a conducerii principalului aliat strategic al României reprezintă o eroare diplomatică gravă, care afectează credibilitatea statului român", se transmite prin documentul citat şi semnat în numele iniţiatorilor de chestorul Senatului, Ninel Peia, parlamentar al Grupului PACE Întâi România.



Potrivit moţiunii simple, "acordul Mercosur a fost un test strategic ratat pentru România".



"În timp ce state precum Franţa s-au opus, iar Belgia a adoptat o poziţie prudentă, România a ales să susţină acordul fără a negocia şi fără a utiliza pârghiile politice disponibile. Abţinerea României ar fi fost suficientă pentru a bloca adoptarea acordului. Nu este o metaforă şi nu este o exagerare. Este o realitate matematică. România a avut o oportunitate reală de influenţă şi a ales să nu o folosească. Din acest motiv, România apare din nou nu ca negociator, ci ca executant. Nu ca stat care îşi apără interesele, ci ca elev silitor care ridică mâna primul şi spune 'da', sperând că va fi apreciat", precizează iniţiatorii.



Senatorii AUR şi PACE Întâi România subliniază că fermierul român ar pierde prin Acordul UE - Mercosur.



"România nu are nevoie de miniştri care dau lecţii ideologice şi transformă politica externă într-un exerciţiu de activism. România are nevoie de miniştri care negociază dur, care consultă toate ministerele relevante şi care înţeleg că, uneori, a spune 'nu' este dovadă de maturitate politică, nu de izolare. Această moţiune nu este despre persoana Oanei Ţoiu ca individ. Este despre rolul ei ca ministru şi despre un mod greşit de a face politică externă, un mod ideologic progresist, rupt de realitatea economică a României. Când un ministru ignoră agricultura, nu consultă Guvernul şi confundă diplomaţia cu activismul, Parlamentul României nu are voie să tacă", se mai transmite prin moţiune.



Potrivit Regulamentului Senatului, moţiunea se depune la preşedintele de şedinţă, în plenul Senatului. Parlamentul se află, în luna ianuarie, în vacanţă parlamentară.