Prima bandă desenată cu Superman, veche de aproape un secol şi furată, în trecut, de la Nicolas Cage, a fost vândută cu o sumă record

Exemplarul cu Superman, care i-a aparţinut lui Nicholas Cage, vândut cu 15 milioane de dolari. Sursa colaj foto: Hepta & Getty Images

Prima bandă desenată cu Superman, veche de aproape un secol şi furată, în trecut, din casa actorului Nicolas Cage, s-a vândut cu 15 milioane de dolari, a relatat BBC. Suma record a fost plătită de un colecționar care a decis să rămână anonim. Un brokerul a declarat că valoarea exemplarului rar din 1938 cu Superman a crescut datorită poveştii care este legată de starul de la Hollywood, Nicolas Cage.

Prima bandă desenată cu Superman, veche de aproape un secol, vândută pentru 15 mil. $

Potrivit sursei citate, un exemplar rar al benzii desenate din 1938 care l-a prezentat pe Superman lumii a fost vândut pentru 15 milioane de dolari (11,2 milioane de lire sterline).

Vânzarea privată a exemplarului "Action Comics nr. 1" – furat cândva din casa actorului Nicolas Cage și returnat acestuia după mai bine de un deceniu – a fost anunțată vineri de oficialii de la Metropolis Collectibles/Comic Connect din New York. Benzile desenate "Action Comics nr. 1" includ povestea de debut a lui Superman. Se estimează că, în prezent, există mai puțin de 100 de exemplare ale acestei ediții în lume.

Banda desenată cu Superman, veche de 88 de ani, a fost furată din casa actorului Nicolas Cage în timpul unei petreceri din 2000. Sursa foto: Hepta

Exemplarul rar cu Superman i-a aparţinut în trecut lui Nicolas Cage

Vânzarea de vineri a revistei Action Comics a fost negociată de compania Metropolis Collectibles/Comic Connect, cu sediul la New York, care a precizat că atât proprietarul benzii desenate, cât și cumpărătorul au dorit să rămână anonimi.

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că intermediarul a mai menționat că exemplarul a primit nota 9 din 10 din partea Certified Guaranty Company, companie specializată în autentificarea obiectelor de colecție, ceea ce îl face unul dintre exemplarele cu cel mai mare scor al acestei benzi desenate de până acum.

Brokerul a declarat că valoarea benzii desenate din 1938 cu Superman a crescut datorită poveştii care este legată de starul de la Hollywood, Nicolas Cage.

Actorul din "National Treasure" a cumpărat banda desenată în 1996 pentru 150.000 de dolari, sumă record la acea vreme. Totuși, în 2000, aceasta a fost furată din casa lui Nicolas Cage în timpul unei petreceri și a fost recuperată după mai bine de un deceniu, în 2011, într-o unitate de depozitare din California.

"În cei 11 ani în care a fost pierdută, valoarea benzii desenate a crescut enorm. Hoțul i-a făcut lui Nicolas Cage o mulțime de bani prin faptul că i-a furat-o", a declarat Stephen Fishler, CEO Metropolis/ComicConnect, potrivit sursei citate.

Stephen Fishler a comparat istoria benzii desenate cu furtul nerușinat al renumitului tablou Mona Lisa, semnat de Leonardo Da Vinci din muzeul Luvru din Paris, în 1911, care a transformat opera, pe atunci puțin cunoscută, în cea mai faimoasă pictură din lume.

La şase luni după ce a recuperat-o, Nicolas Cage a vândut banda desenată la licitație pentru 2,2 milioane de dolari, stabilind un nou record. Acum, această vânzare de 15 milioane de dolari depășește și recordul stabilit în noiembrie 2025, când o ediție "Superman nr. 1" a fost licitată pentru 9,12 milioane de dolari.

Cum a apărut povestea lui Superman

Superman a apărut pentru prima dată în anul 1938, în revista Action Comics nr. 1, publicată de DC Comics. Personajul a fost creat de Jerry Siegel (scenarist) și Joe Shuster (desenator), doi tineri din Statele Unite, pasionați de benzi desenate și literatură SF.