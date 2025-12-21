Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun

Alte fenomene de luat în calcul, pe lângă ninsori, vor fi intensificările de vânt pe parcursul zilei de 24 decembrie. FOTO: Hepta

Vremea se va schimba în perioada Crăciunului, în România, potrivit meteorologilor ANM, care precizează că vor fi ninsori în intervalul 24 decembrie ora 08 – 25 decembrie ora 08, în mare parte din țară.

Potrivit explicațiilor ANM, în zilele următoare, România se va afla la zona de contact dintre anticiclonul azoric, ce va determina, pe partea sa posterioară transportul unui aer rece, polar dinspre Câmpia Rusă (influența lui se va resimți mai ales în regiunile extracarpatice și la munte pe lobarea adiacentă Munților Carpați) și vastul ciclon mediteranean ce va aduce, pe partea sa de avans, aer cald și umed și implicit o extindere a precipitațiilor în intervalul 24 decembrie ora 08 – 25 decembrie ora 08, în mare parte din țara noastră.

În acest interval, în Moldova și în zona de munte precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu depunere de strat de zăpadă, cu grosimi mai mari în zona Carpaților Meridionali și de Curbură unde sunt estimate și cantități de apă moderate (15...20 l/mp).

În restul teritoriului va ploua, dar treptat, spre seara de Ajun, dar mai ales în cursul nopții de 24/25 decembrie, parțial în Transilvania, Muntenia, Oltenia și în Dobrogea continentală, anticipăm ca ploile să se transforme în lapoviță și ninsoare”.

Pentru prima zi de Crăciun, 25 decembrie, meteorologii estimează o restrângere treptată a precipitațiilor predominant sub formă de ninsoare către zona de munte și partea de sud-vest a României.

Ameliorarea va continua și în a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, când pe fondul presiunii atmosferice de la sol din ce în ce mai ridicate, vremea va deveni frumoasă ca aspect.

"Însă, în toate aceste zile, regimul termic va evolua diferit, în est și sud temperaturile vor fi în scădere și vor fi mai mici decât mediile climatologice ale perioadei (valori negative chiar și ziua în regiunile estice, iar în 25 decembrie și în cele sudice), comparativ cu zonele din vest și centru, aflate la adăpostul Carpaților în fața pătrunderii de aer rece, unde temperaturile diurne vor fi apropiate și local ușor peste normele climatologice”, mai spun meteorologii ANM.

Inițial, meteorologii au crezut că debutul iernii în România va fi mai cald decât în mod obișnuit.

Intensificări de vânt pe parcursul zilei de 24 decembrie

Un alt fenomen meteorologic de luat în calcul, vor fi intensificările de vânt care vor apărea pe parcursul zilei de 24 decembrie și vor continua până în seara zilei de 25 decembrie, la viteze în general de 45...50 km/h din regiunile sudice și sud-estice, ca urmare a pătrunderii de aer polar pericarpatic, astfel încât în sudul Moldovei, parțial în Oltenia și Muntenia vor fi posibile ninsori viscolite.

Vremea se va schimba și în București. Conform rulării modelelor din dimineața zilei de 21 decembrie 2025, miercuri 24 decembrie, vremea va fi închisă și temporar va ploua. În cursul nopții de 24/25 decembrie ploaia se va transforma treptat în ninsoare.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări (rafale în general de 45...50 km/h) în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2...-1 grad. Joi, 25 decembrie vremea va deveni rece pentru această dată. În cursul zilei cerul va fi noros și în primele ore ale intervalului este posibil să ningă slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-4 grade.

De altfel, ultimii fulgi de zăpadă în perioada de Crăciun, au fost consemnați în Capitală în 26 decembrie 2016, când trecător în unele cartiere a fulguit, iar ultimul strat de zăpadă de 2 cm datează din 24 decembrie 2018, anterior unui episod de ninsoare cu câteva zile înainte de Crăciun.

Meteorologii au spus anterior că, din 22 decembrie, apar schimbări majore în structura câmpurilor sol-altitudine de la nivelul Europei, coroborate și cu faptul că estimările arată o ușoară încetinire a vortexului polar și implicit trecerea acestuia pe o fază ușor negativă (NAO-). Aceasta va conduce treptat la pătrunderea aerului rece, polar peste mare parte din continentul european.