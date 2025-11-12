Fenomene extreme cu viscol și ger, în prognoza meteo pentru iarnă, din cauza vortexului polar. ANM anunță când vin primele ninsori

1 minut de citit Publicat la 19:16 12 Noi 2025 Modificat la 19:17 12 Noi 2025

Deşi episoadele de ger şi viscol puternic vor fi izolate, vor afecta în special Moldova, Muntenia şi Dobrogea. FOTO: Hepta

Meteorologii au anunțat premele prognoze pentru iarnă. Potrivit acestora, românii trebuie să se aștepte la un sezon rece, cu fenomene meteo extreme, dacă vortexul polar se intensifică.

Deşi episoadele de ger şi viscol puternic vor fi izolate, vor afecta în special Moldova, Muntenia şi Dobrogea.

De sărbători, se estimează că va fi mai cald decât ar trebui şi nu va fi zăpadă decât în zonele înalte.

Pe de altă parte, este posibil să fie ninsori la începutul primăverii, în martie sau chiar aprilie. Directorul ANM, Elena Mateescu, a precizat pentru Antena 3 CNN că românii trebuie să se aștepte la episoade de iarnă autentică, nelipsite de ger și viscol:

“Debutul iernii, conform datelor de la acest moment pare a fi mai cald decât în mod obișnuit. Acest lucru nu surprinde, pentru că deja statistica anilor anterior a arătat că iernile în general în medie în țara noastră sunt mai blânde.

Această situație nu exclude posibilitatea să avem și intervale în care să vorbim de fenomene specifice de iarnă, cu strat de zăpadă chiar și în zonele mai joase de relief, cu perioade de ger sau fenomen de viscol”, a precizat Elena Mateescu.

Avertismentul specialiștilor privind perturbarea vortexului polar

Aceste precizări vin în contextul în care specialiștii au avertizat recent că un eveniment neobișnuit de încălzire stratosferică („Sudden Stratospheric Warming”) urmează să perturbe puternic vortexul polar, circulația atmosferică ce păstrează aerul rece în regiunile polare, potrivit Severe Weather.

Conform previziunilor, vârful perturbării va apărea în jurul datei de 26 noiembrie 2025. Aceasta va crea un fenomen numit „anti-vortex”, care va slăbi circulația polară și va permite aerului rece să se deplaseze spre latitudinile medii. Specialiștii subliniază că astfel de evenimente stratosferice, mai ales atât de devreme în sezon, sunt extrem de rare: în ultimele 70 de ani, doar trei au avut loc în noiembrie, în 1958, 1968 și 2000.

Impactul la nivelul solului ar urma să fie resimțit mai ales în Statele Unite și Canada, unde temperaturile vor scădea semnificativ, iar ninsorile vor fi frecvente, crescând șansele pentru un Crăciun alb în zonele nordice și centrale. Pe de altă parte, efectele ar urma să cuprindă și regiuni din Europa.