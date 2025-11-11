Un eveniment neobișnuit slăbește vortexul polar: Iarna grea ar putea veni mai devreme în Europa. Unde se anunță ninsori

1 minut de citit Publicat la 23:30 11 Noi 2025 Modificat la 23:45 11 Noi 2025

Europa ar putea fi afectată de valuri de frig și ninsori în următoarele săptămâni. Foto: severe-weather.eu

Un eveniment neobișnuit de încălzire stratosferică („Sudden Stratospheric Warming”) urmează să perturbe puternic vortexul polar, circulația atmosferică ce păstrează aerul rece în regiunile polare. Deși principalele efecte sunt așteptate în Statele Unite și Canada, experții avertizează că și Europa ar putea fi afectată de valuri de frig și ninsori în următoarele săptămâni, potrivit Severe Weather.

Vortexul polar acționează ca un „perete” în jurul Polului Nord, reținând aerul rece și influențând vremea la nivelul latitudinilor medii. În prezent, vortexul polar se află într-o stare normală, cu o formă circulară și o intensitate medie, dar primele semne ale perturbării sale sunt deja vizibile, prin formarea unor zone de presiune ridicată în stratosferă.

Conform previziunilor, vârful perturbării va apărea în jurul datei de 26 noiembrie 2025. Aceasta va crea un fenomen numit „anti-vortex”, care va slăbi circulația polară și va permite aerului rece să se deplaseze spre latitudinile medii. Specialiștii subliniază că astfel de evenimente stratosferice, mai ales atât de devreme în sezon, sunt extrem de rare: în ultimele 70 de ani, doar trei au avut loc în noiembrie, în 1958, 1968 și 2000.

Impactul la nivelul solului ar urma să fie resimțit mai ales în Statele Unite și Canada, unde temperaturile vor scădea semnificativ, iar ninsorile vor fi frecvente, crescând șansele pentru un Crăciun alb în zonele nordice și centrale.

În Europa, efectele sunt mai puțin clare, însă se estimează că regiunile nordice și nord-centrale ar putea experimenta răciri ușoare și condiții pentru ninsori. Există, de asemenea, posibilitatea ca Marea Britanie să fie afectată dacă sistemele de presiune scăzută se vor poziționa corespunzător.

Specialiștii atrag atenția că fiecare eveniment de încălzire stratosferică diferă de precedentul, așadar prognoza pentru Europa rămâne mai puțin previzibilă. Totuși, analiza modelelor din decembrie indică o circulație nordică stabilă care ar putea transporta aer rece de la Polul Nord spre zonele afectate, menținând temperaturile scăzute și favorizând apariția zăpezii.

Evenimentul curent de încălzire stratosferică marchează începutul iernii meteorologice 2025/2026 și este privit cu interes de meteorologi ca un potențial declanșator al unui sezon rece, cu zăpezi semnificative în America de Nord și posibile efecte și în Europa.