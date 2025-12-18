Aerul polar pătrunde în România, anunță ANM. Posibile ninsori și ger în Ajunul Crăciunului. Care sunt cele două scenarii meteo

Răcirea vremii este preconizată pe măsură ce aerul polar va coborî către latitudini sudice. FOTO: Getty Images

Vremea se va răci în România în cursul săptămânii viitoare, potrivit noilor estimări ale meteorologilor ANM. Aceștia au precizat că există incertitudini în privința temperaturilor exacte, dar și a precipitaților și au prezentat două scenarii posibile: fie o răcirea mai puternică, iar precipitaţiile puţine sau deloc, fie o răcire mai puţin pronunţată, dar o extindere a precipitaţiilor.

Meteorologii spun că, din 22 decembrie, apar schimbări majore în structura câmpurilor sol-altitudine de la nivelul Europei, coroborate și cu faptul că estimările arată o ușoară încetinire a vortexului polar și implicit trecerea acestuia pe o fază ușor negativă (NAO-). Aceasta va conduce treptat la pătrunderea aerului rece, polar peste mare parte din continentul european.

O răcire treptată a vremii este preconizată și în țara noastră pe măsură ce aerul polar va coborî către latitudini mai sudice.

Datele meteorologilor ANM indică un grad de incertitudine legat de cât de puternică va fi răcirea vremii în acea perioadă, dar incertitudinea și mai mare se referă la posibila apariției sau nu a precipitațiilor, implicit a formei acestora (ploaie, lapoviță sau ninsoare) în special în Ajunul Crăciunului, intervalul 24 decembrie ora 09 - 25 decembrie ora 09.

“În rularea din data de 16 decembrie, ora 00 UTC, modelul indica precipitații în general slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării, la rularea următoare, cea din 16 decembrie ora 12 UTC, indica o extindere a precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare în sudul și sud-vestul țării, în timp ce la rularea din 17 decembrie ora 00 UTC indică precipitații moderate cantitativ (local 15...20 l/mp) sub toate formele, ploaie, lapoviță și ninsoare, mai ales în regiunile extracarpatice.

Care sunt scenariile meteorologilor

Pe de altă parte un alt model global, de prognoza pe lungă durată, modelul american GFS nu indică apariția de precipitații la nivelul României pentru seara de Ajun și nici pentru intervalul 24-25 decembrie, așa cum anticipează în acest moment modelul ECMWF”, precizează ANM.

Există la orizont 2 posibile scenarii probabile:

Primul scenariu ar fi ca zona de presiune ridicată (anticiclonul) să câștige teren în favoarea ciclonului care se generează în zona Mediteranei, ceea ce va conduce la o răcire mai puternică a vremii, dar și la precipitații puține sau deloc (așa cum indică în acest moment modelul GFS).

Al doilea scenariu ar fi ca ciclonul din zona Mediteranei să fie mai intens și să avanseze înspre Peninsula Balcanică și implicit spre România, fapt ce ar presupune o răcire mai puțin pronunțată, dar la o extindere a precipitațiilor.