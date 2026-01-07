Al doilea cel mai bogat om din lume, Larry Page, își mută afacerile din California. Motivul: o taxă pe avere

Propunerea, dacă va fi adoptată, ar însemna că orice rezident al Californiei cu o avere de peste 1 miliard de dolari ar fi impozitat cu 5% din activele sale. Foto: Getty Images

Miliardarul Larry Page își ia adio de la California. Cofondatorul Google a început să-și mute afacerile, una câte una, din statul american pentru a evita o taxă nou pe avere. California vrea să-i taxeze pe toți rezidenții cu o avere de peste 1 miliard de dolari cu un impozit de 5%. Dacă intră în vigoare, legea ar urma să se aplice retroactiv tuturor cetățenilor cu rezidența în California la 1 ianuarie 2026, relatează Business Insider.

Biroul de familie al lui Page, Koop, a fost mutat din California la sfârșitul lunii decembrie și încorporat în Delaware, conform documentelor depuse în ambele state. Page a mutat și alte entități în Delaware, inclusiv Flu Lab LLC, o companie prin care a finanțat cercetări pentru combaterea gripei și care are sediul principal declarat în Nevada, precum și o altă entitate numită One Aero, care a finanțat proiectele sale de mașini zburătoare și are sediul principal declarat în Florida.

De asemenea, a fost depus un document pentru mutarea Dynatomics, LLC din California în Delaware, cu o nouă adresă principală în Keller, Texas. Page a lansat Dynatomics, un nou startup axat pe aplicarea inteligenței artificiale în producția de aeronave, în 2023, după cum a relatat anterior Business Insider. O sursă apropiată lui Page a declarat că echipa, condusă de Chris Anderson, continuă să lucreze din California.

Anderson și reprezentanții biroului de familie al lui Page nu au răspuns solicitărilor pentru un punct de vedere.

The New York Times a relatat, de asemenea, în decembrie că Page le-ar fi spus unor persoane că ia în calcul mutarea în Florida din cauza unei propuneri de lege prin care ar urma să fie impozitați cei mai bogați rezidenți ai Californiei. Propunerea, dacă va fi adoptată, ar însemna că orice rezident al Californiei cu o avere de peste 1 miliard de dolari ar fi impozitat cu 5% din activele sale.

Potrivit legislației din California, rezidența este stabilită în funcție de natura legăturilor unei persoane cu statul, luându-se în considerare factori precum timpul petrecut în stat și menținerea unor legături de afaceri substanțiale. Dacă inițiativa va fi aprobată în noiembrie, aceasta ar urma să se aplice retroactiv rezidenților care locuiau în California la 1 ianuarie 2026.

O sursă apropiată lui Page a declarat că fondatorul Google a părăsit deja statul. Nu s-a putut stabili dacă mutarea sa este una temporară.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, Page este a doua cea mai bogată persoană din lume.

Familia Page mută și alte entități în Delaware

Pe lângă biroul său de familie și vehiculele de finanțare, Page a mutat și un LLC identificat anterior de Business Insider ca fiind utilizat pentru achiziționarea de insule în Puerto Rico și Insulele Virgine, din California în Delaware, cu o nouă adresă declarată în Florida.

Un alt LLC folosit de Page pentru achiziționarea unei insule în Fiji a fost, de asemenea, mutat în Delaware.

Soția lui Page, cercetătoarea Lucinda Southworth, a fondat o organizație caritabilă pentru conservarea marină numită Oceankind. Documentele arată că Oceankind a fost mutată din California în Delaware în decembrie.

Delaware a devenit un stat popular pentru încorporarea companiilor datorită structurii sale fiscale favorabile, nivelului ridicat de confidențialitate și faptului că găzduiește un sistem de instanțe special conceput pentru soluționarea disputelor corporative. Statul nu solicită LLC-urilor să dezvăluie numele și adresele directorilor la încorporare, oferindu-le astfel un nivel suplimentar de confidențialitate.

Confidențialitatea este deosebit de importantă pentru Page, al cărui birou de familie este învăluit într-un nivel de discreție rar întâlnit și este gestionat cu atenție de CEO-ul său, Wayne Osborne.

Cristina Rosado, avocată care administrează multe dintre activele lui Page și Southworth, a semnat mai multe dintre documentele depuse în California.

Page a încorporat anul trecut trei entități în Florida, după cum a relatat anterior The New York Times. Un Koop LLC a fost înregistrat în Florida în ianuarie 2025, potrivit documentelor analizate de Business Insider. Nu a putut fi confirmat dacă acesta îi aparține lui Page.

Taxă pe avere în California

Propunerea de taxare a miliardarilor din California a întâmpinat opoziție din partea unor lideri din capitalul de risc și din politică. Într-o postare pe X, în decembrie, investitorul Vinod Khosla a declarat că această măsură ar însemna că California își va pierde cei mai importanți contribuabili și va ieși „mult mai prost” per total.

„Daune pe termen lung, dacă legislativul nu interzice taxele pe avere”, a adăugat el. „Este mai ușor să se egalizeze impozitele pe veniturile din muncă și câștigurile de capital la nivel național.”

Matt Mahan, primarul democrat al orașului San Jose, California, a descris luni taxa drept „un plan politic care va scufunda economia de inovare a Californiei”.

„Țarul” Casei Albe pentru inteligență artificială, David Sacks, a criticat propunerea și a spus că aceasta se va întoarce împotriva statului. El a mai afirmat că Miami și Austin vor depăși New York și San Francisco în domeniile financiar și tehnologic. În această lună, Sacks a anunțat că firma sa de capital de risc, Craft Ventures, a deschis un birou în Austin.