Furtuna „Goretti” lovește Europa, cu vânt puternic, ploi abundente și schimbări bruște de temperatură. Harta cu țările afectate

1 minut de citit Publicat la 12:34 07 Ian 2026 Modificat la 12:34 07 Ian 2026

Europa se confruntă cu un episod sever de vreme extremă, generat de furtuna „Goretti”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Europa se confruntă cu un episod sever de vreme extremă, generat de furtuna „Goretti”, care afectează în special vestul și centrul continentului, în timp ce masele de aer arctic mențin temperaturi foarte scăzute în alte regiuni.

În nordul, estul și centrul Europei, vremea rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața și noaptea. Răcirea se va resimți tot mai mult și în sud-estul continentului, pe fondul retragerii aerului cald către bazinul Mării Egee și al Mării Negre.

În contrast, în vestul și nord-vestul Europei, un ciclon atlantic aflat în rapidă intensificare în apropierea coastelor Irlandei — denumit „tempête Goretti” (n.r. furtuna Goretti) de meteorologii Météo-France - determină o creștere semnificativă a temperaturilor, în special pe timpul nopții. Ninsorile sunt înlocuite de ploi, pe alocuri abundente, iar vântul se intensifică puternic.

Pe Canalul Mânecii sunt așteptate rafale de peste 120 km/h, cu efecte importante în Franța, Belgia și sudul Regatului Unit.

Perturbație atmosferică la nord de Marea Neagră

O altă perturbație atmosferică activă se manifestă la nord de Marea Neagră, unde sunt prognozate precipitații pe arii extinse — ploaie, lapoviță și ninsoare — însoțite de intensificări ale vântului și, local, de polei, în Republica Moldova, Ucraina și sud-vestul Rusiei.

În Peninsula Balcanică, precipitațiile se vor restrânge și vor scădea în intensitate față de zilele precedente. În nordul continentului și izolat în zona centrală va continua să ningă, iar vântul va avea intensificări semnificative și în sudul și sud-estul Europei, unde rafalele pot depăși 60–80 km/h.

În acest context, serviciile meteorologice naționale vor menține sau vor emite noi alerte de vreme severă pentru numeroase regiuni, vizând temperaturile scăzute, depunerile de polei, cantitățile însemnate de precipitații și vântul puternic.