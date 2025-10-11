Avem cea mai scumpă energie din UE? Premierul spune că nu, ministrul Energiei că da: Prețul e de aproape 3 ori mai mare decât în Franța

Ministrul Energiei spune că avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Foto: Inquam Photos/Ioana Fredi-Avram

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat din nou că România are cel mai scump curent electric din Europa și le-a recomandat cetățenilor să își monteze contoare inteligente pentru a-și reduce facturile. Declarația ministrului a fost contrazisă de premierul Ilie Bolojan, care joi seara a precizat că „nu este cel mai mare preț din Europa în România, dar pentru puterea noastră de cumpărare e evident că e un preț mare”.

Ivan a afirmat, sâmbătă, într-un interviu la Prima TV, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa.

„În ultima lună, bazându-mă pe o analiză a preţului de pe piaţă, am avut în medie megawattul la 154 de euro, comparativ cu Franţa care era la 61 de euro şi, dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor şi la veniturile românililor, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta le recomandă românilor să-și monteze contoare inteligente.

”Un contor pe care nu-l citeşti tu, un contor care transmite datele din 15 în 15 minute şi permite aceste tarife dinamice. Transmit în timp real care este consumul, pot să aplice aceste tarife diferenţiate sau dinamice în funcţie de perioada zilei în care consum şi acest lucru a dus la o scădere cu până la 20% în alte state. Nu facem nimic altceva decât să luăm acest model de bună practică şi să-l aducem şi în România”.

Ministrul a explicat că Spania şi Marea Britanie folosesc acest sistem de contoare inteligente. În România sunt mai multe companii care furnizează aceste soluţii, iar un contor costă între 100 şi 200 de euro.

„Oricine poate să-ţi instaleze un contor inteligent. Pot inclusiv să fie cei care livrează, să ofere anumite soluţii care sunt compatibile cu platformele informatice”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat, de asemenea, că a plătit 280 de lei factura la energie, o creştere cu aproximativ 30-35%.

Bolojan spune că nu plătim cel mai scump curent electric

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că România nu are cel mai ridicat preț la energie din Europa, dar raportat la nivelul veniturilor populației, acesta rămâne greu de suportat.

„Nu este cel mai mare preț din Europa în România, dar pentru puterea noastră de cumpărare, la realitatea din această parte de Europa, e evident că e un preț mare. Asta e realitatea și nu are rost să o ocolim. Ar putea să fie mai mic, mai suportabil”, a spus Bolojan, joi seara, la B1TV.

Șeful Guvernului a subliniat că statul trebuie să se concentreze pe cauzele reale ale scumpirilor, nu pe declarații politice.

„Nu trebuie să facem declarații politice, am tot făcut. Trebuie să facem câteva lucruri de bază care să meargă la cauzele acestei stări. În primul rând, avem o subproducție de energie. În acești ani am închis capacități energetice, centrale pe cărbune, dar nu am pus în locul lor alte surse de energie, nu am terminat centrale pe gaz. Avem o centrală la Iernut, în Mureș, pe care am început-o din 2016 și de 10 ani nu am fost în stare să o terminăm. A trebuit să reziliem contractul a doua oară cu firma contractoare și am convenit cu Romgaz să termine lucrările pe cont propriu”, a explicat prim-ministrul.