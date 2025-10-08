Ministrul Bogdan Ivan spune în ce condiții poate exista un blackout în România la iarnă: „Luăm măsuri pentru a nu ajunge acolo”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic, că există riscul unui blackout la iarnă în România, potrivit unui scenariu al specialiștilor. Mai exact, acest risc apare dacă nu va exista producție de energie pe piața de echilibrare, în special din surse pe bază de cărbune. Bogdan Ivan a adăugat că oamenii „trebuie să stea liniștiți”, deoarece se iau măsuri pentru a preîntâmpina acest scenariu. De pildă, a spus el, în momentul de față, România este în proces de renegociere cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a păstra, pentru o perioadă, centralele pe cărbune.

„Există, conform specialiştilor, un risc, în situaţia în care nu vom avea în continuare producţie de energie pe piaţa de echilibrare, în special cea de cărbune, în cursul acestei ierni. (...) Oamenii trebuie să stea liniştiţi, pentru că nu suntem aici doar ca să ne întâlnim la o şedinţă. (...) Am reînceput negocierea referitoare la închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”, a precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a explicat că România renegociază cu reprezentanții Comisiei Europene păstrarea centralelor pe cărbune.

„Ceea ce facem noi pentru a nu ajunge acolo e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în Sistemul Energetic Naţional, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică, în special în această iarnă, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii.

(...)Lucrăm inclusiv la mecanisme de finanţare pentru digitalizarea reţelelor electrice şi sisteme integrate prin care să nu mai fim în situaţia în care să vedem că avem un risc foarte târziu, ci să putem să anticipăm din timp acest lucru”, a spus Ivan.



Ministrul Energiei a adăugat că se lucrează foarte mult şi intens la cele două proiecte importante, cel de la Iernut, unde au fost întârzieri extrem de mari şi a fost reziliat contractul, urmând să fie semnate alte contracte, cu alte companii, care să finalizeze acest proiect până la sfârşitul anului viitor cel târziu, şi să producă energie electrică- peste 400 de MWh, şi centrala de Mintia, care trebuie să producă peste 1.700 de megawaţi, energie electrică bazată pe gaze.



„O prioritate a României este să creăm noi capacităţi de stocare, în special pentru sezonul cald, când energia din solar este produsă şi este vândută foarte ieftin pe piaţă, ea poate să fie înmagazinată şi vândută la un preţ mai redus, în ore de maxim consum”, a mai spus şeful de la Energie.