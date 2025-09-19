Ministrul Energiei: Dacă am închide centralele pe cărbune în 2025, am fi expuși la blackout, iar prețul energiei ar crește cu 30%

Ministrul spune că România are cea mai scumpă energie electrică din Europa Centrală și de Est / Foto: Getty Images

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost reluate discuțiile pe jalonul privind decarbonizarea, după ce țara și-a asumat prin PNRR închiderea centralelor pe cărbune, însă fără a construi la timp centralele pe gaz. El a mai adăugat că închiderea acestor unități ar duce la o scumpire de cel puțin 25-30% a energiei electrice.

„Ceea ce vreau să vă spun este că în urma discuțiilor și negocierilor pe care le-am purtat, e un plus pentru România faptul că cei din Comisia Europeană au acceptat să redeschidă negocierile pe jalonul 119, cel cu ținta de decarbonizare, după ce timp de doi ani au refuzat să facă acest lucru”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei: „România a încasat miliardele de euro, dar nu a făcut centralele pe gaz”

Potrivit ministrului, România importă în prezent aproximativ 22% din energia consumată, mai ales în orele de vârf sau în sezonul rece, când producția din surse regenerabile scade. Închiderea centralelor pe cărbune ar expune țara riscului unui blackout și ar duce la o scumpire de cel puțin 25-30% a energiei electrice.

„În momentul de față, România importă aproximativ 22% din energia pe care o consumă. Importă cu precădere la orele de vârf, adică între 6 și 10 seara și în perioada iernii, când nu o să avem producție de energie din fotovoltaic și din eolian, avem acest studiu făcut de cei de la Transelectrica cu o companie internațională de consultanță, autorizată de Comisia Europeană, în care arată negru pe alb, în peste 6.000 de pagini, că cel mai probabil scenariu la care am fi supuși în situația în care am ajunge să închidem în decembrie 31 în acest an centralele pe cărbune ale României, că am fi expuși la o potențială situație în care să fim în blackout, pe de o parte, iar pe de altă parte am risca să creștem foarte mult prețul pe piață.

Nu vreau să speculez cu cifre, dar putem să vorbim de minim 25, chiar 30%, în contextul în care aceste grupuri astăzi produc în medie între 1.000 și 1.600 de MWh, în funcție de perioada zilei în care ele injectează energie în sistemul energetic național. Așa că am luat la modul foarte serios, am mers documentat, am prezentat argumente, mi-am pus și cenușă în cap în numele României care în 2020, prin PNRR, și-a asumat că ia miliarde de euro pentru a închide centralele pe cărbune și care poluează și a pune noi centrale pe gaz, care sunt mai prietenoase cu mediul.

România a încasat miliardele de euro, nu am făcut centralele, în schimb, și acum suntem într-o situație imposibilă, în care, dacă nu reușesc această negociere și suntem forțați să continuăm cu aceste centrale pe cărbune, noi riscăm penalități, riscăm să ni se suspende fondurile europene și riscăm o penalitate care începe de la 2 miliarde de euro.

Toate aceste măsuri care au fost luate de reducerea cheltuielilor bugetare, de creșterea veniturilor, ar fi acoperite din respectiva măsură. Noi astăzi suntem în acest scenariu”, a mai adăugat oficialul.

Bogdan Ivan: „Le-am arătat cu grafice că România are cea mai scumpă energie electrică din Europa Centrală și de Est”

Oficialul a mai subliniat că obiectivul principal al acestor negocieri este să se evite un scenariu dificil pentru sistemul energetic național și să se asigure un echilibru între producția de energie și costurile suportate de populație și companii.

„Ceea ce am reușit să fac cu acest studiu și am redeschis negocierile cu Comisia Europeană, vreau să le fac ca să evit acest scenariu foarte greu și foarte complicat pentru România, în condițiile în care noi, ca țară, nu ne-am făcut treaba în ultimii cinci ani de zile.

Un răspuns formal cu siguranță că va dura câteva săptămâni. Un răspuns informal o să am mai rapid, chiar și mai devreme.

Eu am discuții permanente cu cei din comisie, cu specialiștii de acolo. Chiar și acum lucrăm la un răspuns la ceea ce ne-au cerut în continuare cei din comisie la clarificări. Le-am explicat că e o situație extrem de complicată.

Le-am arătat cu grafice că România are cea mai scumpă energie electrică din Europa Centrală și de Est, lucru care nu ne avantajează nici pe noi, ca și români cu puterea de cumpărare, nici companiile din România și, din acest motiv, vreau să mergem cu toate argumentele la Comisia Europeană, negociez până la ultimul argument pentru a păstra în continuare, pe o perioadă de timp, până când intrăm cu noi capacități de producție, grupurile pe cărbune, ceea ce am propus și este fezabil pentru un echilibru în sistem energetic național.

Astăzi avem cinci grupuri principale care funcționează 24/24 și 7/7, cu excepția perioadelor în care sunt defecțiuni tehnice sau energia este translatată la un preț foarte mic și atunci nu este un calcul economic rațional să păstrăm trei grupuri principale și două grupuri în rezervă tehnică, ca atunci când avem o defecțiune, să putem să înlocuim în cel mai scurt timp”, a încheiat ministrul Bogdan Ivan.