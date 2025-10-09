Bolojan, despre prețul mare al energiei: „Nu am făcut eficient sistemul național, e foarte grav. Nu e nevoie de declarații politice”

România nu are cel mai ridicat preț la energie din Europa, dar ar putea fi mai suportabil, spune Ilie Bolojan. Foto: Profimedia Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că România nu are cel mai ridicat preț la energie din Europa, dar raportat la nivelul veniturilor populației, acesta rămâne greu de suportat. Șeful Guvernului a subliniat că statul trebuie să se concentreze pe cauzele reale ale scumpirilor, nu pe declarații politice.

„Nu este cel mai mare preț din Europa în România, dar pentru puterea noastră de cumpărare, la realitatea din această parte de Europa, e evident că e un preț mare. Asta e realitatea și nu are rost să o ocolim. Ar putea să fie mai mic, mai suportabil. Sprijinul pe care Guvernul îl acordă familiilor cu venituri mici vine să compenseze această realitate, dar este foarte important și pentru competitivitatea firmelor românești, iar costul ridicat al energiei afectează competitivitatea. Avem interes ca țară să ținem acest cost mic”, a spus Bolojan, joi seara, la B1TV.

Premierul a arătat că România are o problemă de subproducție energetică, generată de închiderea unor capacități fără a fi puse altele în loc.

„Dar pentru asta nu trebuie să facem declarații politice, am tot făcut. Trebuie să facem câteva lucruri de bază care să meargă la cauzele acestei stări. În primul rând, avem o subproducție de energie. În acești ani am închis capacități energetice, centrale pe cărbune, dar nu am pus în locul lor alte surse de energie, nu am terminat centrale pe gaz. Avem o centrală la Iernut, în Mureș, pe care am început-o din 2016 și de 10 ani nu am fost în stare să o terminăm. A trebuit să reziliem contractul a doua oară cu firma contractoare și am convenit cu Romgaz să termine lucrările pe cont propriu”, a explicat prim-ministrul.

Citește și: Bogdan Ivan: Prețul pe KWh pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la „1 leu, 1 leu și un pic”

Bolojan a cerut accelerarea lucrărilor la hidrocentralele care pot fi finalizate în următorul an, pentru a acoperi parțial deficitul de producție.

„Trebuie să avem mai multă producție. Avem câteva hidrocentrale care ar putea fi puse în funcție într-un an, care ar putea să compenseze parțial acest deficit de producție și trebuie să le terminăm, nu să ne blocăm în birocrație”, a afirmat acesta.

Premierul a atras atenția și asupra lipsei de eficiență în sistemul energetic național, în ciuda investițiilor făcute la nivelul gospodăriilor.

„Am făcut eficiență energetică în multe case de români, acordând granturi, facilități, vouchere pentru componenta de anvelopare termică, pentru panouri fotovoltaice, dar nu am făcut eficient sistemul național. Asta e foarte grav. Avem o supraproducție la prânz, când energia e gratis, și un deficit seara. Dacă am fi avut stocare, prin baterii sau am fi dezvoltat prin pompaj sisteme de stocare, am fi fost în situația în care am fi stocat ceea ce produceam la prânz și nu am fi avut acea achiziție scumpă de energie care, în coșul de energie, ridică prețul. Astea sunt niște cauze pe care, dacă nu le rezolvăm, orice măsuri luăm nu vor funcționa”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă este mulțumit de activitatea ANRE, șeful Guvernului a afirmat: „Trebuie să avem o piață corectă a energiei, iar ANRE să supravegheze mai bine. În toți acești ani, de 10-15 ani, puteau să facă lucruri mai bune, în așa fel încât între prețul de producție și prețul plătit de cetățean sau de companie să fie o diferență rezonabilă. Ar fi trebuit să fie mai inovativi”, a conchis premierul.