Cât de mult va crește prețul la energie în perioada următoare. Se trimit deja notificări. Prosumatori: "Nu vedem un trend de scădere"

Expert, despre prețul la energie: "Facturile vor continua să crească. Nu vedem un trend de scădere" FOTO: Hepta

Ciprian Cherciu, reprezentant al Asociației Prosumatorilor, a declarat joi la Antena3 CNN că prețurile la energie vor continua să crească în perioada următoare, chiar dacă nu va fi o majorare mare a tarifelor.

El a atras atenția că și în situația în care facturile românilor la energie va crește doar cu 5 lei, acest lucru indică menținerea unui trend ascendent: “Din păcate, trendul de scădere a prețurilor nu îl vedem. Vedem un trend de creștere. Chiar dacă este mic, prețul la energie va crește în continuare”, a precizat Ciprian Cherciu.

Precizările lui Ciprian Cherciu vin după ce în spațiul public au apărut precizări privind o nouă creștere a facutilor la energie, ca urmare a majorării tarifului pentru serviciile de sistem aplicat de Transelectrica, o componentă reglementată a facturilor.

Potrivit lui Ciprian Cherciu, nu este vorba despre creșterea prețului energiei active, ci o majorare a prețurilor la serviciile conexe, precum distribuția sau serviciile de sistem.

“România are costuri de rețea și servicii de sistem, avem un cost destul de ridicat, cu toate astea avem parte de creșteri. Ele nu sunt semnificative dar așa s-a întâmplat pas cu pas câte puțin am ajuns să plătim un preț foarte mare la energie. Acum eu nu cred că cei care consumă energie electrică vor simți în factură. La un consum de 1000 de kWh vor simți o diferență de 5 lei. Nu este semnificativă dar arată totuși un trend crescător, nu doar al prețului energiei ci și al serviciilor de sistem, pentru a menține echilibrul între producție și consum. Asta înseamnă servicii de sistem”, a mai explicat expertul în energie.

Noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem

Hidroelectrica și-a notificat o parte dintre clienți, că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica.

Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh.

Hidroelectrica anunță astfel clienții că această creștere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a prețului final facturat pe care îl vor plăti pentru energia electrică consumată.

"Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție. Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025. Hidroelectrica oferă și facturează doar energia activă, componenta concurențială a prețului total al energiei. Celelalte componente — tarifele de transport și distribuție, serviciile de sistem, contribuțiile reglementate și TVA-ul — sunt stabilite prin acte normative și reglementări emise de autoritățile competente (ANRE și Ministerul Energiei), nefiind sub controlul companiei", a transmis compania.





