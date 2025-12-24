Antena 3 CNN Externe Doi polițiști și încă o persoană au murit după explozia unei mașini la Moscova

A.N.
1 minut de citit Publicat la 09:20 24 Dec 2025 Modificat la 09:20 24 Dec 2025
explozie moscova twitter
sursa foto: X / Mario Nawfal

Doi polițiști de la rutieră și o a treia persoană au murit într-o explozie de mașină la Moscova, a anunțat miercuri dimineață Comitetul de Investigații al Rusiei, instituția care anchetează infracțiunile majore, scrie The Guardian.

Comitetul a precizat într-un comunicat că „un dispozitiv exploziv a fost declanșat” în momentul în care ofițerii s-au apropiat de „o persoană suspectă” aflată în apropierea vehiculului lor de poliție, pe strada Yeletskaya, în sudul capitalei.

Autoritățile au instituit o zonă de investigare la fața locului și analizează imaginile de pe camerele de supraveghere, au declarat oficialii.

Imaginile difuzate de televiziunile ruse au arătat zona încercuită și o prezență masivă a poliției. Martorii au fost citați spunând că explozia a avut loc în jurul orei 1:30, ora locală.

Un general rus de rang înalt, locotenent-generalul Fanil Sarvarov, a fost ucis la începutul acestei săptămâni, după ce o bombă a explodat sub mașina sa, în sudul Moscovei, potrivit anchetatorilor ruși. Ei au descris moartea șefului Direcției de instruire operațională din Statul Major al armatei ruse drept o probabilă asasinare, atribuită serviciilor de informații ucrainene. Mașina lui Sarvarov a explodat în timp ce se deplasa pe strada Yaseneva, în jurul orei 7 dimineața, luni.

Oficiali ruși și voci pro-război proeminente au cerut represalii rapide pentru atac – al treilea atentat cu bombă din ultimul an care a făcut o victimă între ofițerii superiori ruși legați de invazia Ucrainei.

