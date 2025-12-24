De ce ne punem presiune să fim fericiți de Crăciun. "Nu apare pentru că așa scrie în calendar"

Unul dintre cele mai sensibile momente ale sărbătorilor rămâne masa de Crăciun / sursă foto: Getty Images

Psihologul Andrei Alexandrescu a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre presiunea pe care mulți dintre noi o simt în perioada sărbătorilor și despre ideea de „fericire programată”, pe care o consideră greu de atins.

„De multe ori ne programăm fericirea: fericirea de Crăciun, fericirea de Paște. Eu nu cred în asta. Bucuria se construiește, nu apare pentru că așa scrie în calendar”, a spus specialistul.

Unul dintre cele mai sensibile momente ale sărbătorilor rămâne masa de Crăciun, mai ales atunci când întâlnirile cu familia vin la pachet cu tensiuni, reproșuri sau întrebări incomode. Psihologul recomandă, înainte de toate, libertatea de a alege.

„Nu ar trebui să mergem nicăieri forțați. Dacă plecăm deja cu gândul că va fi rău, cu siguranță nu vom fi bine. Mai sănătos este să avem așteptări realiste: nu va fi nici perfect, dar nici un dezastru. Stăm cât ne face bine și avem dreptul să plecăm atunci când simțim”, a mai explicat Andrei Alexandrescu.

Ce putem face pentru a ne fi bine şi a ne bucura de perioada sărbătorilor

trăiți în prezent

practicați recunoștința

aveți grijă de starea de bine

Și cadourile pot deveni o sursă de stres, atât pentru cei care le oferă, cât și pentru cei care le primesc. Graba de ultim moment, dorința de a fi totul perfect și sentimentul că trebuie să mulțumim pe toată lumea pot umbri bucuria gestului în sine.

„Sunt oameni care nu știu să primească un cadou, care se simt stânjeniți sau cred că nu îl merită. Dar, din respect pentru cel care oferă, e important să învățăm să spunem simplu ‘mulțumesc’. Un cadou este, până la urmă, un gest frumos”, mai spune psihologul.

În ceea ce privește tehnicile de relaxare, exercițiile de respirație pot ajuta, dar nu sunt o soluție miraculoasă în momentele de stres intens. Mai important este, subliniază specialistul, să învățăm să ne observăm gândurile și modul în care ne raportăm la situații.

„Dacă vedem doar partea goală a paharului, poate e momentul să ne întrebăm dacă nu există și o altă perspectivă. De multe ori, există”, adaugă el.

Cum punem singuri presiune pe noi

prin dorința ca totul să fie perfect de sărbători

prin încălcarea limitelor

prin așteptările pe care le avem

Modalități de gestionare a stresului/anxietății de sărbători

stabiliți așteptări realiste

planificați și organizați

nu vă fie teamă să spuneți nu

limitează presiunea social media