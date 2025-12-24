CNAIR: Circulație fără restricții pe DN 10, la Siriu, după finalizarea lucrărilor de consolidare a versantului

sursa foto: Facebook / CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că traficul pe DN 10, în zona localității Siriu, a revenit la normal, după finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a versantului și ridicarea tuturor restricțiilor de circulație.

„După o perioadă lungă în care traficul pe DN 10, în dreptul localității Siriu, s-a desfășurat cu dificultate, suntem în măsură să anunțăm că restricțiile de circulație au fost ridicate în totalitate. În urma recepției lucrărilor de punere în siguranță a versantului, drumul a fost redat circulației pe ambele sensuri, eliminându-se semafoarele care cauzau timpi mari de așteptare”, transmite CNAIR.

Reprezentanții companiei precizează că lucrările au fost necesare din cauza instabilității versantului, care genera frecvent căderi de pietre și pământ pe carosabil, iar intervențiile au inclus stabilizarea terenului, montarea plaselor de protecție și refacerea elementelor de drum afectate anterior.

„Odată cu ridicarea semafoarelor, fluența traficului s-a îmbunătățit considerabil. Dacă până de curând traversarea zonei era condiționată de așteptarea la cozile formate de semnalizarea luminoasă, acum se circulă în regim normal”, mai arată CNAIR, care subliniază importanța lucrării atât pentru siguranța rutieră, cât și pentru economia locală și accesul turiștilor către Valea Buzăului.

Compania recomandă în continuare prudență în conducere și respectarea semnalizării specifice zonelor montane, precizând că reabilitarea acestui sector reprezintă „un pas important în modernizarea infrastructurii din județul Buzău și o garanție a unui drum fără probleme pentru toți cei care aleg ruta DN 10”.