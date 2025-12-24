Imagini virale din China: Un bărbat a lăsat un munte de deșeuri, înalt de un metru, în camera de hotel în care a stat 2 ani

Un bărbat a lăsat un munte de deșeuri într-o cameră de hotel din China, unde a locuit doi ani. Sursa colaj foto: captură video TikTok/The Sun

Imagini şocante au fost surprinse de angajaţii unui hotel din China, după ce au intrat într-o cameră în care a locuit timp de doi ani un bărbat, a relatat The Sun. La plecare, individul, despre care se crede că este dependent de jocuri online, a lăsat în urma lui scene greu de "digerat" atât vizual, cât și olfactiv. Clipul în care apar mii de cutii de mâncare comandată şi un munte de hârtie igienică care are o înălţime de un metru a devenit viral pe reţelele sociale.

Potrivit angajaţilor hotelului din oraşul Changchun, unde a avut loc incidentul care a făcut deja înconjurul lumii, "musafirul infernal" a fost rareori văzut în afara camerei în timpul șederii. Filmarea cu scenele şocante surprinse după ce bărbatul a eliberat camera se deschide cu numeroasele cutii de mâncare comandată, care erau peste tot.

În unele zone ale camerei, individul a depozitat şi sticle goale de băuturi, dar şi recipiente pline de mâncare. Pe imagini apar două scaune de gaming şi o masă – acestea sunt aproape complet îngropate sub deșeurie care i-au îngrozit pe angajaţii hotelului care au fost nevoiţi să curăţe totul.

În baie, gunoaiele par să acopere fiecare suprafață: hârtia igienică udă a fost tivuită mai sus det vasul de toaletă, iar unele obiectele aruncate acoperă chiuveta. De altfel, pe podea s-a depus un strat gros de de murdărie maronie îngrozitoare.

Echipele de curățenie au văzut amploarea reală a dezastrului abia după ce bărbatul a părăsit camera, conform sursei citate. Mai mult, a fost nevoie de trei zile de muncă epuizantă pentru a strânge gunoaiele și a dezinfecta camera care fusese transformată într-un spaţiu de depozitat deşeuri.

Chiar și după finalizarea operațiunilor de curățenie, conducerea hotelului a precizat că au rămas vizibile pagube, iar camera va necesita lucrări de renovare înainte de a putea fi redeschisă.

Oaspetele este descris ca fiind un jucător înrăit de jocuri video, care s-ar fi cazat în cameră pentru ceea ce părea a fi o sesiune de gaming de lungă durată.

Hotelul din Changchun este specializat în cazarea jucătorilor profesioniști de jocuri video, oferind camere private dotate cu echipamente de gaming de ultimă generație, internet de mare viteză și scaune dedicate pentru jocuri.

Angajații hotelului din China au declarat că bărbatul mai are de achitat peste 10 zile de cazare neplătite, în valoare totală de aproape 300 de lire sterline.