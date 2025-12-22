Trump provoacă un nou scandal diplomatic după ce și-a numit un „emisar special” pentru Groenlanda: „O vom face parte a SUA”

2 minute de citit Publicat la 21:36 22 Dec 2025 Modificat la 21:36 22 Dec 2025

Landry va rămâne în funcția de guvernator al Louisianei. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat un nou scandal diplomatic cu Danemarca după ce și-a numit un „emisar special” în Groenlanda, teritoriul autonom danez despre care a tot vorbit că vrea să-l anexeze, relatează BBC.

Trump a anunțat, duminică, că Jeff Landry, guvernatorul republican al statului Louisana, va deveni emisarul special al SUA în Groenlanda. Groenlanda este o provincie semi-autonomă cu guvern local propriu, dar care nu este suverană și nu poate avea relații diplomatice cu alte state.

Guvernatorul Landry a scris pe Twitter că „este o onoare să servesc într-o poziție voluntară pentru a face Groenlanda parte a Statelor Unite”.

Anterior, șeful guvernului local din Groenlanda a spus că locuitorii insulei își vor decide ei înșiși propriul viitor și a spus că integritatea teritorială a Groenlandei trebuie respectată.

Decizia guvernului american a provocat din nou iritare la Copenahaga, iar guvernul danez a anunțat că intenționează să-l cheme pe ambasadorul american la explicații.

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump și-a intensificat retorica imperialistă la adresa Danemarcei și Groenlnadei, vorbind de interesul său pentru provincie și pentru locația sa strategică și bogățiile minerale.

Trump a șocat Danemarca mai ales în momentul în care a refuzat să excludă folosirea forței pentru a pune mâna pe insulă, în condițiile în care țara este un aliat NATO. Danemarca a avut, istoric, relații bune cu SUA.

Groenlanda, un teritoriu cu aproximativ 57.000 de locuitori, are o administrație semi-autonomă cu puteri mari. La fel ca orice astfel de teritorii autonome, Groenlanda nu are politică externă sau de apărare, acestea rămânân o prerogativă a guvernului central de la Copenhaga.

Deși majoritatea locuitorilor Groenlandei susțin o eventuală independență față de Danemarca, sondajele arată și o opoziție categorică față de alipirea la SUA.

Danemarca, iritată de gestul lui Trump

Șeful diplomației daneze, Lars Lokke Rasmussen, a descris numirea lui Landry drept „extrem de supărătoare” și a avertizat din nou guvernul american să respecte suveranitatea Danemarcei.

La rândul său, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a spus că e dispus să coopereze cu SUA și cu alte țări, dar doar pe baza respectului mutual.

„Numirea unui emisar pecial nu schimbă nimic pentru noi. Noi ne decidem propriul viitor. Groenlanda aparține groenlandezilor, iar integritatea sa teritorială trebuie respectată”, a spus Nielsen.

Într-un mesaj pe rețelele sociale, și Trump a făcut o nouă declarație pe temă, spunând că Landry „înțelege cât de esențială este Groenlanda pentru securitatea noastră națională” și că va „avansa interesele SUA”.

Ce înseamnă numirea unui emisar în Groenlanda

Însemnătatea numirii este simbolică, politică și diplomatică – prin ea, SUA sugerează că insula este separată de Danemarca, dar și că un astfel de emisar va putea să o convingă să se rupă de țară pentru a se alătura SUA.

Astfel de emisari sunt deseori numiți informal, iar spre deosebire de diplomați oficiali nu sunt aprobat formal de țara gazdă. Landry și-a exprimat, în trecut, poziția favorabilă față de anexarea Groenlandei.

„Președintele Donald J. Trump are categoric dreptate! Trebuie să ne asigurăm că Groenlanda se alătură Statelor Unite. Ar fi GROZAV pentru ei și GROZAV pentru noi! Să o facem!”, scria guvernatorul.

El spune și că noua calitate nu-i va afecta poziția de guvernator și că va continua să o ocupe.