Presupusul iubit al Rodicăi Stanoiu a fost filmat în timp ce era cu două tinere, la Târgul de Crăciun din Brașov

Marius Calotă, bărbatul care ar putea moşteni averea Rodicăi Stănoiu, a fost surprins departe de Bucureşti în acest weekend. El a fost văzut la Târgul de Crăciun de la Braşov, în compania a două tinere, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 CNN.

Marius Calotă spune că a avut o relaţie de familie cu Rodica Stănoiu, nu au fost iubiți, şi că este dispus să demonstreze acest lucru. Nu a fost încă citat a audieri, dar a declarat că este la dispoziția anchetatorilor oricând.

"Am fost ca o familie. În sensul propriu al cuvântului. Doamna Rodica Stănoiu și părinții mei, bunicii mei, am fost o familie efectiv. A fost un foarte fericit alături de noi. Un om care a trecut prin viață cu demnitate. A creat niște generații. Din păcate, astăzi, unii vor să-i facă rău, i-au distrus imaginea. (...) Lucrurile astea nu rămân așa. Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni dar cu siguranță vor plăti fiecare în parte pentru ceea ce au facut”, a mai spus presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu.

Avocata Eliza Ene Corbeanu a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că "este important să se stabilească cu certitudine cauza decesului".

"Nu este un caz singular. Deseori între rudele defunctului şi persoane străine de moştenire apar genul acesta de discuţii la momentul la care cel decedat a întocmit un testament. Se caută tot felul de pretexte pentru a anula acel testament. De exemplu, faptul că nu a avut discernământ la momentul întocmirii testamentului. Este important să se stabilească cu certitudine cauza decesului. O să ne putem da seama dacă decesul a fost din cauze naturale sau dacă cineva l-ar fi provocat", a afirmat avocata.

Rodica Stănoiu a fost înmormântată joi, pentru a doua oară, după ce trupul ei a fost ridicat de la INML de o nepoată. Între timp, ancheta în cazul morții fostei ministre continuă, iar procurorii au făcut noi audieri. Parchetul a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.