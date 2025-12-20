Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”

Marius Calotă, bărbatul de 33 de ani despre care s-a spus că ar fi iubitul Rodicăi Stănoiu, a negat această informație. Foto: captură Antena 3 CNN

Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă, acuză rudele fostei ministre că au creat „un circ” și i-au „distrus imaginea” cu scopul de a obține anularea testamentului, care îi dezavantajează. . A mai spus, într-o declarație în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că rudele Rodicăi Stănoiu nu s-au interesat de ea în ultimii ani, ci au apărut abia acum, la împărţirea proprietăţilor şi banilor.

Marius Calotă acuză că rudele fostei senatoare că nu au căutat-o deloc, nu au venit „să o întrebe dacă are nevoie de un pahar cu apă”, iar acum când „din trei biciclete li s-a oferit și lor una, ei le vor pe toate”.

„Din câte știu s-a făcut public (testamentul n.red). A fost publicat pe toate rețelele de socializare. Toată mascarada care s-a creat are ca obiect vătămarea testamentului. Tot circul ăsta fraudulos asta are la bază: anularea testamentului. Încearcă din răsputeri să-l anuleze”, a spus Calotă la Antena 3 CNN.

Marius Calotă spune că a avut o relaţie de familie cu Rodica Stănoiu, nu au fost iubiți, şi că este dispus să demonstreze acest lucru. Nu a fost încă citat a audieri, dar a declarat că este la dispoziția anchetatorilor oricând.

„Am fost ca o familie. În sensul propriu al cuvântului. Doamna Rodica Stănoiu și părinții mei, bunicii mei, am fost o familie efectiv. A fost un foarte fericit alături de noi. Un om care a trecut prin viață cu demnitate. A creat niște generații. Din păcate, astăzi, unii vor să-i facă rău, i-au distrus imaginea. (...) Lucrurile astea nu rămân așa. Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni dar cu siguranță vor plăti fiecare în parte pentru ceea ce au facut”, a mai spus presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu.



Rodica Stănoiu a fost înmormântată joi, pentru a doua oară, după ce trupul ei a fost ridicat de la INML de o nepoată. Între timp, ancheta în cazul morții fostei ministre continuă, iar procurorii au făcut noi audieri. Parchetul a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.