Ilie Bolojan, despre absorbţia Forţei Drepte în PNL: "Suntem obligaţi să creăm condiţii pentru oamenii noştri în funcţii"

"Aceste partide ne-au susținut în campania electorală recent încheiată, deci există o apropiere mai mare de aceste grupuri de consilieri", a spus Bolojan. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a spus luni, la Antena 3 CNN, că prin "câştigarea alegerilor de la PMB, PNL este obligat să creeze condiţii pentru ca oamenii din funcţii să performeze". Întrebat despre posibila absorbţie în partid a Forţei Dreptei, partidul lui Ludovic Orban, şi o alianţă cu REPER, Bolojan a spus că "aceste partide ne-au susținut în campania electorală recent încheiată, deci există o apropiere mai mare de aceste grupuri de consilieri, spre deosebire de cei cu care a fost în competiție".

"Sunt două aspecte. Să creăm condiții politice ca oamenii noștri în funcții să performeze și câștigarea alegerilor de la PMB (N.r. - Primăria Municipiului Bucureşti) obligă PNL să le creeze condiții: să aibă autoritate asupra organizației din București și să aibă un grup de consilieri extins pe care să se bazeze. Acestea țin de PNL. În rest, ține de domnul Ciucu, pentru că, așa cum știți, CMB (N.r. - Consiliul) este pulverizat, cu multe partide, și este nevoie de 3-4 partide pentru a face o masă critică, deoarece deciziile din perioada următoare din București nu sunt foarte comode, iar fenomenul de asumare va semăna cu cel de la guvern: la lucruri bune va fi toată lumea în față, la lucrurile care nu sună bine nu va fi entuziasm", a spus el.

Premierul a subliniat că "aceste partide ne-au susținut în campania electorală recent încheiată, deci există o apropiere mai mare de aceste grupuri de consilieri, spre deosebire de cei cu care a fost în competiție".

"O colaborare cu grupurile politice care au astăzi consilieri, în afară de cei de tip instituțional, înseamnă o apropiere sau o fuziune cu Forța Dreptei, o alianță cu cei de la REPER, pentru că aceste partide ne-au susținut în campania electorală recent încheiată, deci există o apropiere mai mare de aceste grupuri de consilieri, spre deosebire de cei cu care a fost în competiție”, a adăugat Bolojan.

Bolojan a spus, pe 19 decembrie, că este de acord ca partidul său să absoarbă partidul lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei, el arătând că nu vede o problemă ca, "imediat după Anul Nou, să discutăm acest lucru".