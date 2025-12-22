Daniel David l-a anunțat pe Bolojan că vrea să demisioneze. De ce e supărat ministrul Educației (Surse)

1 minut de citit Publicat la 21:06 22 Dec 2025 Modificat la 21:18 22 Dec 2025

Ministrul Educației, Daniel David. Foto: Agerpres

Daniel David și-a anunțat luni seara intenția de a demisiona din postul de ministru al Educației, informează surse Antena 3 CNN.

Conform surselor citate, Daniel David a discutat luni seara cu premierul Ilie Bolojan despre demisia sa de la șefia Educației.

„Demisia e pe masa lui Bolojan. Lăsată din seara asta. Dar discuția finală va fi mâine”, au precizat sursele citate.

Motivul invocat de David: nemulțumirile provocate de banii alocați pentru Educație în bugetul pe anul 2026.

Ministrul Educaţiei, Daniel David declarase recent, la TVR INFO, că plecarea sa din Guvernul Bolojan, în 2026, este o temă la care se gândește în aceste zile.

Întrebat dacă ia în calcul să demisioneze în 2026, Daniel David a răspuns: ”Dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a precizat Daniel David.

El a spus că a preluat mandatul de ministru al Educației crezând că va sta în guvern doar câteva luni, până în luna mai.

Daniel David mai afirmă că nu își dorește o carieră politică. ”N-am şi nu vizez o carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori”, a subliniat el.

Precizările lui Daniel David vin în contextul în care sindicaliștii din Educație au organizat noi proteste, în faţa Guvernului.