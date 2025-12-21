Daniel David, întrebat dacă își dă demisia în 2026: “E un lucru la care gândesc în aceste zile”

Daniel David spune că a preluat mandatul de ministru al Educației crezând că va sta în guvern doar câteva luni. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat la TVR INFO, că plecarea sa din Guvernul Bolojan, în 2026, este o temă la care se gândește în aceste zile.

Întrebat dacă ia în calcul să demisioneze în 2026, Daniel David a răspuns: ”Dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a precizat Daniel David.

El a precizat că a preluat mandatul de ministru al Educației crezând că va sta în guvern doar câteva luni, până în luna mai.

Daniel David mai afirmă că nu își dorește o carieră politică. ”N-am şi nu vizez o carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori”, a subliniat el.

Precizările lui Daniel David vin în contextul în care sindicaliștii din Educație au organizat noi proteste, în faţa Guvernului. Ei au cearut anularea măsurilor de austeritate.

Aceștia au cerut şi demisia ministrului Daniel David şi au ameninţat că vor intra în grevă de avertisment din ianuarie, iar la vară vor bloca examenele naţionale dacă nu se va ţine cont de solicitările lor.

Pe de altă parte, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a propus suplimentarea fondului pentru bursele sociale ale studenţilor în 2026 cu 60 de milioane de euro, o creştere care ar readuce bugetul aproape de nivelul anilor 2024 şi 2025, dar şi cu aproximativ 35% peste cel din 2023.