Ministerul Educaţiei vrea să fie completat fondul de burse sociale pentru studenţi în 2026 cu 60 de milioane de euro

FOTO facebook Universitatea Bucuresti

Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune suplimentarea fondului pentru bursele sociale ale studenţilor în 2026 cu 60 de milioane de euro, o creştere care ar readuce bugetul aproape de nivelul anilor 2024 şi 2025, dar şi cu aproximativ 35% peste cel din 2023, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis joi, ministerul poartă în aceste zile discuţii tehnice cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, pentru a identifica soluţii de finanţare prin fonduri europene care să asigure continuitatea burselor sociale.

„Primul pas este propunerea de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 milioane de euro, ceea ce va face ca fondul de burse în noul an să fie nominal şi în practică apropiat de anii 2024 şi 2025 (după redimensionare) şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023. Acest demers, care ţinteşte componenta socială, atât pentru studenţii de la buget, cât şi pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenţii, ci şi să reducă presiunea pe contribuţia universităţilor, care ar putea să fie orientată şi spre performanţă. În acest mod se pot susţine atât componenta socială, cât şi performanţa, dar decizia este a fiecărei universităţi, pentru mine important fiind faptul că întărim din partea ministerului componenta socială cu 60 de milioane de euro”, a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David.

Ministrul subliniază că măsura este crucială pentru sprijinirea tinerilor pe durata studiilor universitare, mai ales în contextul în care România rămâne mult sub media europeană în privinţa numărului de absolvenţi de studii superioare raportat la populaţie.

„În discuţiile tehnice de la minister am cerut ca, imediat după aprobare, programul să fie implementat, astfel încât bursele să poată fi accesate de la începutul anului 2026. Estimarea este ca primele plăţi să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie). Le mulţumesc reprezentanţilor Comisiei Europene (în primul rând vicepreşedintei Roxana Mînzatu) şi reprezentanţilor MIPE pentru deschiderea arătată faţă de propunerea ministerului, deoarece în astfel de situaţii complicate, când ţara are nevoie de susţinere şi înţelegere, casa noastră mai mare, Uniunea Europeană, a fost aproape!”, a adăugat Daniel David.

El a reamintit că, în sectorul educaţie–cercetare, măsurile adoptate până acum au avut ca scop evitarea blocajelor, chiar şi în contextul crizei fiscal-bugetare.

„Faptul că în învăţământul preuniversitar nu s-au întrerupt contracte de muncă valabile (ba chiar a crescut numărul de titulari cu peste 2.200 de persoane), în procesul de redimensionare a burselor elevilor am păstrat focalizarea pe bursele sociale şi tehnologice şi premiile pentru olimpicii internaţionali (vezi Gala Olimpicilor), alături de burse de merit regândite pentru relevanţă şi am lăsat libertate universităţilor ca, din fonduri proprii, să poată sprijini studenţii reprezintă tot atâtea măsuri care au ajutat în situaţia de criză fiscal-bugetară. După această stabilizare, trebuie să creştem odată cu creşterea ţării, mai ales pe linia altor drepturi studenţeşti, a burselor olimpice şi a creşterii valorii plăţii cu ora (fie şi gradual) în sistemul preuniversitar, inclusiv deblocarea posturilor în sistem şi problema degrevărilor”, a mai spus ministrul.