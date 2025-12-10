Profesorii vin să protesteze la Guvern. Ministerul Educației le promite că nu vor mai exista alte măsuri fiscale care să-i afecteze

Profesorii vin să protesteze la Guvern. Foto: Agerpres

Profesorii se pregătesc de proteste. În scurt timp se vor strânge în faţa Guvernului să ceară anularea măsurilor de austeritate. Aceștia cer şi demisia ministrului Daniel David şi ameninţă că vor intra în grevă de avertisment din ianuarie, iar la vară vor bloca examenele naţionale dacă nu se va ţine cont de solicitările lor. Între timp, Ministerul Educației le transmite că nu există discuţii în privinţa unei eventuale creşteri a normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.

„Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar”, a transmis, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Instituţia a menţionat declaraţii ale ministrului Daniel David, conform cărora „măsurile fiscal-bugetare cu impact în educaţie au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate şi dezvoltare”.

„Încurajăm oamenii educaţiei să urmărească informaţiile oficiale comunicate de minister şi să nu reacţioneze la dezinformări care pot afecta buna funcţionare a sistemului nostru de învăţământ”, a adăugat ministerul.

Profesorii amenință cu greva generală

Deși dascălii au manifestat toată vara, iar apoi săptămânal în fața Ministerului Educației, nu s-a ținut cont de niciuna dintre solicitările lor. Revoltați de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan și de declarațiile ministrului Educației, în unele județe a început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei. Liderii sindicali spun însă că vom avea întâi grevă de avertisment, iar greva generală va fi în pragul bacalaureatului și al evaluării naționale.

Sindicatele din Educație i-au cerut demisia lui Daniel David după ce acesta a declarat că „sindicatele nu mai pot avea rolul de acum în sistem” și că a vedea totul în alb și negru este „o gândire infantilă”. Liderii sindicali au reacționat dur, afirmând că declarațiile ministrului „nu sunt simple opinii personale”, ci reprezintă o viziune autoritară asupra dialogului social. Sindicatele au acuzat că ministrul încearcă să reducă la tăcere vocea a peste 300.000 de angajați din sistemul de educație, iar afirmațiile sale afectează grav credibilitatea și neutralitatea funcției publice pe care o ocupă.

În replică, Daniel David a declarat că este un democrat convins și că în democrație este normal să existe dezacorduri.