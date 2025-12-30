Imagini cu Ilie Bolojan, la popota cu soldații NATO, la baza de la Câmpia Turzii

Imagini cu Ilie Bolojan, la popota cu soldații NATO la baza de la Câmpia Turzii. Sursa foto: Guvernul Romaniei

Premierul României, Ilie Bolojan, şi prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat, marţi, o vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați în bază. Bolojan şi premierul olandez s-au întâlnit cu militarii de acolo şi chiar au mâncat la popotă, alături de soldaţi. Vizita a venit cu prilejul organizării consultărilor bilaterale privind situația de securitate din regiune și cooperarea în cadrul NATO, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

"Cei doi prim-miniștri au discutat despre măsurile în curs pentru consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic și despre contribuțiile concrete ale statelor aliate la descurajarea și apărarea colectivă.

› Vezi galeria foto ‹

A fost subliniată contribuția Regatului Țărilor de Jos la misiunile NATO desfășurate în România, inclusiv dislocarea dronelor militare și a personalului Forțelor Aeriene olandeze. Au fost amintite și proiectele comune în domeniul instruirii, în special Centrul de instruire pentru piloți F-16 de la Borcea.

Întâlnirea cu militarii din bază, olandezi, români și americani, a oferit prilejul unui dialog direct privind misiunile desfășurate și condițiile operaționale. Prim-ministrul României a apreciat profesionalismul și responsabilitatea cu care aceștia își îndeplinesc atribuțiile, subliniind rolul cooperării multinaționale în menținerea securității regionale", conform unui comunicat al Guvernului.

"Cei doi prim-miniștri au discutat și despre sprijinul acordat Ucrainei, evidențiind necesitatea unei abordări unitare la nivel aliat, în cadrul NATO, precum și a unei cooperări strânse cu Statele Unite. Au mai fost abordate și aspectele legate de negocierile actuale pentru a ajunge la pace în Ucraina, cât și răspunsul coordonat la amenințările hibride și la campaniile de dezinformare ale Rusiei.

Vizita confirmă nivelul ridicat al cooperării dintre România și Regatul Țărilor de Jos și continuitatea unui parteneriat adaptat realităților actuale de securitate, cu contribuții concrete în plan aliat și regional.

Alături de prim-ministrul României au participat la vizită viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruță, ministrul Apărării Naționale, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, consilierul de stat Luminița Odobescu, precum și general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, locțiitor al șefului Statului Major al Apărării", a mai transmis Guvernul României.