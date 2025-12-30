Elon Musk trage un semnal de alarmă în privința argintului, după ce China a restricţionat exporturile

China se pregătește să impună noi restricții pentru exportul acestui metal prețios. Foto: Getty Images

Elon Musk avertizează asupra creșterii rapide a prețului argintului, în contextul în care China se pregătește să impună noi restricții pentru exportul acestui metal prețios, potrivit Fox Business.

Musk a reacționat pe platforma sa de socializare X la o postare care menționa că, începând cu 1 ianuarie, companiile vor avea nevoie de licențe guvernamentale pentru a exporta argint din China.

„Acest lucru nu este bun. Argintul este necesar în multe procese industriale”, a scris Musk.

Prețurile argintului au atins niveluri record în acest an, după ce metalul a fost desemnat mineral critic de către guvernul SUA, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al cererii tot mai mari din partea industriei și a investitorilor. Argintul este utilizat într-o gamă largă de sectoare, inclusiv electronică, medicină și energie regenerabilă.

De la începutul anului 2025, prețul argintului a crescut cu peste 142%, după ce a pornit de la puțin sub 30 de dolari pe uncie. iShares Silver Trust, cel mai mare fond tranzacționat la bursă legat de argint, a reflectat evoluția metalului.

Cotațiile spot ale argintului au atins pentru scurt timp un maxim istoric de 83,62 dolari pe uncie în sesiunea de luni, înainte de a scădea la 75,32 dolari.

Metalele prețioase, precum argintul și aurul, contribuie și ele la avansul indicelui S&P 500 către noi maxime, pe măsură ce anul se apropie de final.

„Dacă acțiunile vor încheia încă un an cu câștiguri de două cifre, probabil că ele vor face cea mai mare parte a efortului”, a declarat Chris Larkin, director general pentru tranzacționare și investiții la E*Trade, divizie a Morgan Stanley. „Însă metalele prețioase ar putea juca, de asemenea, un rol important.”

„Acțiunile din sectorul minier au avut o contribuție majoră la avansul S&P 500 către noi maxime săptămâna trecută și au urmărit îndeaproape raliurile record ale metalelor. Dacă aurul și argintul vor încheia 2025 la niveluri record, și S&P 500 ar putea avea șanse mai mari să facă același lucru”, a concluzionat Larkin.