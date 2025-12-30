O femeie aflată pe trotuar a fost accidentată de o dubă, în Pipera. Maşina a lovit, apoi, un panou electric, care a luat foc

Accident grav, marţi dimineaţă, în zona Pipera din Capitală. O femeie care se afla pe trotar a fost spulberată de o dubă. Maşina a lovit, apoi, un panou electric, care a luat foc. Şoferul dubei ar fi pierdut controlul volanului.
Femeia lovită de maşină mergea pe trotuar. Ea a fost transportată la spital, în stare stabilă. Pompierii s-au deplasat la faţa locului întrucât a izbucnit şi un mic incendiu, după ce duba a lovit panoul electric. Focul a fost stins.
În dubă s-ar fi aflat mai mulţi cetăţeni ucraineni. Partea bună este că incendiul a fost stins, iar starea femeii este stabilă.
