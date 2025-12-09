Trump șterge pe jos cu Zelenski: „Folosește războiul pentru a nu organiza alegeri. Nici nu citește acordul de pace”

Trump a vorbit, într-un interviu pentru Politico, despre negocierile de pace. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a vorbit, într-un interviu pentru Politico, despre războiul din Ucraina și recentele evoluții ale negocierilor de pace. Trump l-a criticat din nou pe Zelenski și i-a acuzat pe europeni că „doar vorbesc, dar nu produc”. Președintele SUA a cerut Kievului să organizeze alegeri. Întrebat dacă va abandona Ucraina, Trump a răspuns: „Nu este corect. Dar nu este chiar greșit”.

„E un război care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Cred că dacă nu aș fi fost președinte, ați fi putut avea al Treilea Război Mondial. Cred că ați fi avut o problemă mult mai mare decât aveți acum. E o problemă mare pentru Europa. Și nu o gestionează bine”, a declarat Trump.

Despre planul de pace, președintele SUA a spus că nu a fost citit de Zelenski. „Ar fi frumos dacă ar citi propunerea. Știți, mulți oameni mor. Așa că ar fi foarte bine dacă ar citi-o. Oamenii lui au iubit propunerea. Le-a plăcut foarte mult. Locotenenților lui, oamenilor lui de rang înalt, le-a plăcut, dar au spus că nu a citit-o încă. Cred că ar trebui să-și găsească timp să o citească”, spune Trump, care vorbește și despre organizarea de alegeri în Ucraina.

„A trecut mult timp. Nu a mers... nu a mers prea bine. Da, cred că e timpul. Cred că e un moment important să se organizeze alegeri. Folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar... ar trebui să aibă această alegere. Și poate Zelenski ar câștiga. Nu știu cine ar câștiga. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp. Știți, vorbesc despre o democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație”, a spus acesta.

Trump, întrebat dacă va „abandona” Ucraina: „Nu, nu este corect. Dar nu este chiar greșit”

Întrebat despre declarațiile fiului său, că ar putea abandona Ucraina, Trump a spus că „nu, nu este corect. Dar nu este chiar greșit.”

„Trebuie să... știți, ei trebuie să se comporte. Dacă ei... dacă nu citesc acordurile, potențialele acorduri, știți, nu este ușor cu Rusia, pentru că Rusia are avantajul. Și întotdeauna l-a avut. Sunt mult mai mari. Sunt mult mai puternici în acest sens. Acord Ucrainei mult... mult... Acord poporului ucrainean și armatei ucrainene un merit enorm pentru, știți, curajul și pentru luptă și toate astea. Dar știți, la un moment dat, dimensiunea va învinge, în general. Și aceasta este o dimensiune masivă, când te uiți la cifre, adică, cifrele sunt pur și simplu nebunești.

Acesta nu este un război care ar fi trebuit să se întâmple. Este un război care nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă aș fi fost președinte. Este atât de trist că milioane de oameni sunt morți, foarte, foarte mulți soldați. Știți, luna trecută au pierdut 27.000 de soldați și câțiva oameni din cauza rachetelor lansate asupra Kievului și... Kievului și altor locuri”, spune Trump.

Președintele SUA îl îndeamnă pe Zelenski să accepte un acord de pace pentru că „pierde”

„Va trebui să se implice și să înceapă să accepte lucrurile. Știi, când pierzi, pentru că el pierde... Au pierdut teritoriu cu mult înainte să ajung eu aici. Au pierdut o întreagă fâșie de pe malul mării, un mare mal al mării. Adică, te uiți pe hărți. Eu... eu sunt aici de 10 luni. Dar te uiți în urmă cu 10 luni, au pierdut toată fâșia aceea. Acum e o fâșie mai mare. E o fâșie mai lată. Dar au pierdut mult teren și e un teren foarte bun pe care l-au pierdut”, a precizat acesta.

Despre europeni, Trump a spus că „vorbesc, dar nu produc”. „Și războiul continuă la nesfârșit. Adică, durează de patru ani, cu mult înainte să ajung eu aici. Acesta nu este războiul meu. Acesta este războiul lui Joe Biden”, a mai spus Trump.