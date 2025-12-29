O intervenţie majoră la barajul Paltinu este inevitabilă, anunță Apele Române: “Nivelul de umplere la barajul Paltinu este de peste 50%

Unul dintre cele două hidroagregate Hidroelectrica de la baza barajului a fost repornit cu succes. Sursa foto: Agerpres

Administrația Națională Apele Române a anunțat că au fost realizate noi intervenții tehnice, duminică, la barajul Paltinu, din administrarea Apele Romane Buzau-Ialomita, pentru stabilizarea și readucerea sistemului de alimentare cu apă în parametri normali. Totodată, pe termen mediu, este inevitabilă o intervenție majoră la barajul Paltinu, a mai transmis Apele Române.

În cadrul acestei etape, au fost repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica în condiții controlate. Evacuarea controlată către lacul Voila s-a realizat fără impact asupra alimentării cu apă a populației.

“Coeficientul de umplere al acumulării Paltinu este acum 53,94%, echivalent cu 27,781 milioane mc, suficient pentru necesarul de apă pe termen mediu și lung.

Sistemul funcționează normal, dar lucrările continuă, cu accent pe măsuri de prevenție și pregătirea unei intervenții majore pe termen mediu, pentru exploatarea sigură și sustenabilă a barajului”, mai precizează Administrația Națională Apele Române.

În prezent Administrația Națională "Apele Române" nu are un director general, în urma scandalului generat de criza apei după dezastrul de la barajul Paltinu. Florin Ghiță, numit interimar după demiterea lui Sorin Lucaci, a demisionat în contextul problemelor de management.

Problemele de la barajul de la Paltinu, care au lăsat fără apă potabilă 100.000 de oameni și au dus la închiderea centralei de la Brazi, au arătat încă o dată situația dezastruasă a infrastructurii critice din țara noastră.

Totodată, un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale Apele Române și a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău, a transmis, duminică, printr-un comunicat, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).