Apocalipsa AI: "Dacă oamenii nu vor mai fi necesari pentru a produce bunuri , cum își vor hrăni familiile?" Ce propune un senator SUA

Un senator american avertizează că nu a existat până în prezent nicio discuție serioasă în Congresul SUA despre situația în care milioane de americani vor rămâne fără slujbe și locuințe din cauza AI. Foto: Getty Images

Un senator american a lansat un avertisment dur în legătură cu Inteligența Artificială, AI, acuzând faptul că multi-miliardarii promotori ai noilor tehnologii aleg să ignore perspectiva în care milioane de oameni vor fi împinși la periferia societății, fără șansa de a mai avea vreodată slujbă, locuință sau posibilitatea de a-și întreține familiile, scrie The Guardian.

Bernie Sanders, senator independent din Vermont, afiliat grupului Democraților, a spus la CNN că se teme "de multe lucruri" atunci când vine vorba despre Inteligența Artificială. El a anticipat că AI va transforma Statele Unite și lumea întreagă în moduri care nu sunt conștientizate pe deplin în prezent.

Sanders (foto următoare) a insistat pe faptul că, în tentativa de a-și optimiza cheltuielile și maximiza profitul, tot mai multe companii iau în calcul sau deja implementează înlocuirea angajaților cu chatboții AI.

Senator american: Nu a existat nicio discuție serioasă în Congres despre noua realitate în care oamenii nu vor mai avea slujbe și locuințe în urma AI

"Dacă nu mai există locuri de muncă și oamenii nu vor fi necesari pentru (a produce) majoritatea lucrurilor, cum vor obține oamenii un venit pentru a-și hrăni familiile, pentru a primi asistență medicală sau pentru a plăti chiria?", a punctat senatorul.

"Nu a existat nicio discuție serioasă în Congres despre această realitate", a adăugat el.

Sanders, care va participa la învestirea noului primar democrat al New York-ului, Zohran Mamdani, a subliniat că "cei mai bogați oameni din lume" promovează Inteligența Artificială, nominalizându-i în acest sens pe magnații Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos și Peter Thiel.

„Credeți că stau treji noaptea făcându-și griji pentru oamenii care muncesc și pentru modul în care această tehnologie îi va afecta pe acești oameni? Nu. O fac pentru a deveni mai bogați și mai puternici", a afirmat el.

Senatorul a invocat, de asemenea, studii care arată dependența de chatboții AI pentru sprijin emoțional.

"Dacă această tendință continuă, ce va însemna de-a lungul anilor faptul că oamenii nu își primesc sprijinul din partea altor ființe umane, ci de la o mașină? Ce va aduce asta pentru umanitate?", a întrebat el, retoric.

O senatoare republicană promovează o lege pentru protecția minorilor de chatboții AI

Tema prevalenței interacțiunilor cu chatboții AI în detrimentul contactelor umane a fost abordată la CNN și de Katie Britt (foto următoare), senatoare republicană din Alabama și co-inițiator al legislației pentru protejarea minorilor de chatboții AI.

Demersul vizează, între altele, să atragă răspunderea penală pentru companiile care pun la dispoziția minorilor companioni AI care produc conținut sexual explicit, încurajează autovătămarea sau violența.

Britt a relatat că s-a întâlnit cu părinți care i-au povestit despre felul în care chatboții "i-au izolat pe minori de membrii familiei și le-au vorbit despre sinucidere".

"Dacă aceste companii de Inteligență Artificială pot face cele mai strălucite mașini din lume, ne-ar putea face tuturor un serviciu prin instalarea unor bariere de protecție adecvate care să nu permită minorilor să utilizeze aceste lucruri și care, de asemenea, să îi precizeze utilizatorului în mod constant că nu este medic sau psihiatru, ci doar o mașină", a arătat ea.

Comentariile făcute de senatorii Sanders și Britt arată o rară convergență de opinii din partea forțelor de stânga și de dreapta din Congresul SUA cu privire la efectele AI.

În plus, senatorul de Vermont s-a pronunțat pentru un moratoriu asupra noilor centre de date AI.

"Sincer, cred că trebuie încetinit acest proces. Nu este suficient ca oligarhii să ne spună că vine. Despre ce vorbim? Vor garanta asistență medicală tuturor oamenilor? Ce vor face când oamenii nu vor avea locuri de muncă? Vor face locuințele gratuite? Așa că eu cred că trebuie să respirăm adânc și să încetinim acest lucru", a conchis el.