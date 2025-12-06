"Şomajul în masă se apropie". "Naşul AI" face previziuni sumbre despre viitorul locurilor de muncă în era inteligenţei artificiale

"Deși aceste predicții pot părea extreme, ele nu sunt doar plauzibile, ci sunt și probabile", a spus Geoffrey Hinton. Foto: Getty Images

Impactul pe termen lung al inteligenței artificiale este unul dintre cele mai dezbătute subiecte în Silicon Valley. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, prezice că fiecare loc de muncă va fi transformat și, probabil, va duce la o săptămână de lucru de 4 zile. Alți giganţi ai tehnologiei merg chiar mai departe: Bill Gates spune că oamenii s-ar putea să nu mai fie necesari în curând "pentru majoritatea lucrurilor", iar Elon Musk crede că majoritatea oamenilor nu vor mai trebui să muncească deloc în "mai puțin de 20 de ani". Astfel, "Naşul AI" Geoffrey Hinton, le dă dreptate, scrie Fortune.

"Deși aceste predicții pot părea extreme, ele nu sunt doar plauzibile, ci sunt și probabile. Tranziția ar putea declanșa o reorganizare economică amplă care ar lăsa în urmă milioane de lucrători", a spus Geoffrey Hinton, informaticianul britanic cunoscut pe scară largă drept "Nașul AI".

"Pare foarte probabil, pentru un număr mare de oameni, că vom avea parte de un șomaj masiv cauzat de inteligența artificială", a declarat Hinton într-o discuție recentă cu senatorul Bernie Sanders (I-VT) la Universitatea Georgetown.

"Și dacă întrebați de unde vor face rost acești oameni de trilioanele de dolari pe care le investesc în centre de date și cipuri, una dintre principalele surse de bani va fi vânzarea de inteligență artificială către oameni, care va face munca lucrătorilor mult mai ieftină. Așadar, acești oameni pariază cu adevărat pe faptul că inteligența artificială va înlocui o mulțime de lucrători", a subliniat el.

Hinton a devenit din ce în ce mai vocal în ceea ce consideră a fi "prioritățile greșite" ale marilor companii de tehnologie.

"Industria este condusă mai puțin de progresul științific și mai mult de profiturile pe termen scurt, alimentând o presiune pentru înlocuirea lucrătorilor umani cu sisteme de inteligență artificială mai ieftine", a adăugat "Naşul AI".

Avertismentele sale vin în contextul în care economia inteligenței artificiale se confruntă cu o nouă analiză. OpenAI, producătorul ChatGPT, nu se așteaptă să înregistreze profit până cel puțin în 2030 și ar putea avea nevoie de peste 207 miliarde de dolari pentru a-și susține creșterea, conform estimărilor HSBC.

Viitorul inteligenței artificiale

Călătoria lui Hinton de la expert în inteligența artificială la critic deschis subliniază miza mare a tehnologiei pe care a contribuit la crearea ei. După ce a renunțat la slujba sa de la Google în 2023 pentru a vorbi mai liber despre riscurile inteligenței artificiale, a devenit unul dintre cei mai proeminenți sceptici. Anul trecut, munca sa de pionierat în domeniul învățării automate i-a adus Premiul Nobel.

De asemenea, el a recunoscut că inteligența artificială va crea noi locuri de muncă, așa cum prevăd mulți lideri din domeniul tehnologiei, dar a adăugat că nu se așteaptă ca numărul de noi roluri să se apropie de numărul de roluri eliminate. Chiar și așa, el a avertizat că toate predicțiile, inclusiv ale sale, ar trebui tratate cu un scepticism puternic.

"Va fi foarte dificil să încerci să prezici viitorul. E ca atunci când conduci pe ceață. Poți vedea clar pe o distanță de 100 de metri, iar la 200 de metri nu poți vedea nimic. Ei bine, putem vedea clar timp de un an sau doi, dar peste 10 ani, nu avem nicio idee ce se va întâmpla", i-a spus el lui Sanders.

Ceea ce este clar, însă, este că inteligența artificială nu va dispărea, iar experții spun că lucrătorii care se adaptează și folosesc tehnologia pentru a-și amplifica abilitățile vor avea cele mai bune șanse de a naviga prin viitoarele schimbări.

Bernie Sanders: " 100 de milioane de locuri de muncă sunt în pericol" Sanders a încercat să cuantifice miza. Într-un raport publicat în octombrie, bazat parțial pe estimări generate de ChatGPT, el a avertizat că "aproape 100 de milioane de locuri de muncă din SUA ar putea fi desființate din cauza automatizării". Lucrătorii din fast-food, servicii pentru clienți și muncă manuală se confruntă cu unele dintre cele mai mari riscuri, dar și posturile din contabilitate, dezvoltare de software și asistență medicală ar putea suferi reduceri semnificative. "Nu este vorba doar de economie. Munca, fie că este vorba de om de serviciu sau de neurochirurg, este o parte integrantă a ființei umane. Marea majoritate a oamenilor își doresc să fie membri productivi ai societății și să contribuie la comunitățile lor. Ce se întâmplă când acest aspect vital al existenței umane este eliminat din viețile noastre?", a întrebat Sanders. Senatorul Mark Warner a tras semnale de alarmă similare, avertizând că perturbările ar putea afecta, în primul rând, tinerii, și ar putea duce șomajul în rândul absolvenților de facultate la un nivel de până la 25% în următorii doi-trei ani. "Să ne gândim la faptul că nu am făcut niciodată nimic pe rețelele de socializare. Dacă vom reacționa la fel în cazul inteligenței artificiale și nu vom pune bariere de siguranță, cred că vom regreta în ziua respectivă", a declarat Warner.