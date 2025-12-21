Un streamer, dat în judecată pentru agresarea unui robot cu ”alte preferințe sexuale”

2 minute de citit Publicat la 23:30 21 Dec 2025 Modificat la 23:30 21 Dec 2025

Robotul ar fi fost agresat și distrus definitiv de streamerul Darren Jason Watkins Jr. Foto: Profimedia Images

Un robot biped cu pălărie de cowboy, botezat „Jake the Rizzbot”, își făcea apariția la începutul acestui an pe străzile din Austin, Texas, stârnind uimirea trecătorilor. Cu pălăria sa ostentativă, un lanț mare la gât și pasiunea pentru argoul generației Alpha, robotul a devenit rapid o atracție virală.

Câteva săptămâni mai târziu însă, robotul Unitree G1, înalt de puțin peste un metru, s-a mutat în California. Acesta a apărut pe străzile din West Hollywood îmbrăcat în ținute extravagante, în culorile curcubeului.

Acum însă, Jake the Rizzbot a ajuns în centrul unui adevărat scandal. Potrivit publicației Complex, citată de Futurism, robotul ar fi fost agresat și distrus definitiv de streamerul Darren Jason Watkins Jr., cunoscut online sub numele IShowSpeed.

Compania care a dezvoltat robotul, Social Robotics, a intentat un proces împotriva lui Watkins Jr., solicitând despăgubiri de un milion de dolari. Conform plângerii, streamerul s-ar fi enervat, ar fi devenit „agitat” și ar fi „agresat intenționat” robotul.

Imaginile care au devenit virale pe internet îl arată pe Watkins Jr. intrând într-un schimb verbal cu robotul, după care îl lovește pe neașteptate, îl prinde de gât și îl aruncă nervos pe o canapea.

„Crezi că glumesc, frate?”, se aude streamerul strigând în clip.

Reacția pare să fi fost regizată, menită să atraga atenția și să crească audiența, având în vedere că este greu de crezut că streamerul era cu adevărat furios pe un robot.

Indiferent care ar fi fost intențiile, potrivit acțiunii în instanță, Rizzbot a fost avariat iremediabil, iar proprietarul a fost nevoit să anuleze o colaborare în care robotul urma să fie co-prezentator alături de Jimmy „MrBeast” Donaldson, precum și o apariție în emisiunea NFL Today de la CBS.

„Este, fără îndoială, un regres major pentru Rizzbot, atât din punct de vedere al vizibilității virale, cât și al câștigurilor financiare generate de expunere”, se arată în documentele depuse la tribunal. „A apărea într-o producție MrBeast este echivalentul unui spot publicitar la Super Bowl.”

TechCrunch a obținut și un raport al poliției din Austin. Potrivit acestuia, ofițerul chemat la fața locului a consemnat că robotul a fost deteriorat fără „consimțământul implicit” al proprietarului.

Iar lucrurile devin și mai ciudate prin faptul că întreaga altercație a fost transmisă live.

„Totul a fost difuzat în direct, deci nu există prea multe neclarități legate de fapte”, a declarat pentru TechCrunch avocatul Social Robotics, Joel Levine. „Ceea ce vrem este asumarea responsabilității.”

Robotul însuși a declarat pentru TechCrunch că a fost nevoit să primească „un corp complet nou”, după ce streamerul „l-a făcut praf”.

„Totul e nou-nouț, mai puțin adidașii Nike și pălăria de cowboy”, a spus Rizzbot. „Acum sunt din nou online, simt că am stăpânit jocul ‘rizz’ și urmează să lucrez la mișcări mai complexe ale picioarelor. Sper să-mi vedeți șoldurile în apariții TV noi, așa că stați aproape.”