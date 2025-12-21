În interiorul „taberei de pe Marte” din Mongolia. Aventura extremă care își propune să transforme turiștii în astronauți

Echipajul MARS-V testează prototipuri de costume spațiale analogice pe care turiștii le vor utiliza în „taberele marțiene” din deșertul Gobi FOTO: CNN

O organizație non-guvernamentală cu sediul în capitala Mongoliei lucrează în deșertul Gobi la construirea unei stații complete, similare cu cele care ar putea fi pe Marte. Aici vor fi pregătite viitoarele călătorii umane către planeta roșie, dar până atunci se așteaptă să primească turiști, în veritabile tabere marțiene.

Acest lucru s-ar putea întâmpla până în anul 2029. Tabăra de o lună din inima deșertului Gobi va fi o provocare pentru supraviețuire, concepută pentru a simula pentru turiști viața pe Marte, fiind descrisă în amănunt într-un reportaj realizat de CNN.

Oamenii vor dormi în capsule, vor mânca alimente care să reproducă cât mai fidel caracteristicile celor care ar putea fi duse pe Marte, se vor echipa în costume spațiale. Totul se va întâmpla într-un peisaj marțian acoperit de zăpadă, departe de civilizație, la temperaturi de -30 de grade Celsius.

Proiectul, numit MARS-V Project, este dezvoltat de MARS-V, o organizație non-guvernamentală cu sediul în capitala Mongoliei, Ulaanbaatar. Aceștia lucrează la construirea unei stații analogice complete cu Marte în Gobi, pentru a pregăti viitoarele călătorii umane către planeta roșie și se așteaptă să primească primii turiști în tabăra marțiană simulată până în 2029.

De ce Mongolia?

Niciun loc de pe Pământ nu imită mai bine geografia și clima planetei Marte decât deșertul Gobi din Mongolia. Un peisaj arid și sterp, cu variații extreme de temperatură, de la plus 45 până la -40 de grade Celsius. Solul, colorat de oxidul de fier, are o nuanță roșiatică ce îl face să semene în mod straniu cu Marte.

Această combinație de izolare, altitudine și temperatură face ca zona să fie extrem de valoroasă din punct de vedere științific, atât ca teren de antrenament pentru oameni de știință și astronauți, cât și ca loc de testare pentru echipamente și vehicule rover.

Pentru MARS-V, acest loc oferă și o altă posibilitate: turismul.

„Obiectivul tău este să supraviețuiești într-un mediu foarte, foarte izolat”, spune Enkhtuvshin Doyodkhuu, CEO-ul MARS-V. „Trebuie să ai această mentalitate de simulare, că ești pe o altă planetă: trebuie să simți că, dacă nu respecți protocolul, mori”.

Supraviețuind simulării

Fiecare participant va trebui să treacă teste fizice, psihologice și de agilitate mentală, apoi să urmeze un program virtual de pregătire de trei luni pentru astronauți, care acoperă totul, de la protocoalele de oxigen până la psihologia izolării.

Odată ajuns în Mongolia, urmează trei zile de exerciții practice în Ulaanbaatar alături de noii colegi de echipaj, înainte de a preda telefonul și de a începe călătoria de zece ore pe drumuri accidentate către locație, îndepărtându-te treptat de civilizație, peste întinderi de praf roșiatic.

„Este suprarealist”, spune Doyodkhuu. „Acea senzație de vastitate, de spațiu gol nesfârșit — Gobi îți oferă cu adevărat un sentiment de tip Mad Max. Este frumos, dacă te gândești la asta, dar pentru unii poate fi copleșitor”.

Casă pentru o lună vor fi „habitatele” marțiene - capsule modulare interconectate, cu spații de locuit, laborator și seră. Fiecare zi începe cu același regim strict pe care l-ar urma adevărații astronauți: vitamine, meditație, exerciții fizice, mic dejun și o ședință de echipă pentru planul zilei.

„Meditația trebuie să fie o parte importantă a programului”, spune Doyodkhuu. „Unul dintre cele mai riscante aspecte legate de pionierii pe Marte este că nu știm cu adevărat ce se va întâmpla cu psihologia lor, pentru că nimeni nu a fost atât de mult timp departe de Pământ”.

Doyodkhuu spune că simularea marțiană pentru turiști ar putea avea un efect psihologic similar. „Vei simți un anumit tip de claustrofobie; îți va lipsi Pământul”.

Zilele în tabăra MARS-V sunt pline de provocări și sarcini: de exemplu, echipajul poate scoate roverul pentru cartografiere geologică sau colectarea de mostre de sol. Comunicarea cu „Pământul” (echipa de suport a misiunii MARS-V) are loc cu întârziere, pentru a imita latența interplanetară. Simulările se desfășoară între octombrie și martie, în condiții de iarnă extrem de dure, când Gobi îngheață complet.

„Minus 27 de grade Celsius ar fi o zi călduroasă”, spune CEO-ul. Echipajele poartă straturi termice, salopete și costume spațiale analogice atunci când lucrează în exterior.

Pentru a face experiența cât mai realistă, echipa MARS-V va ascunde complet orice sprijin extern. „Comparativ cu o expediție arctică, aceasta este o experiență controlată”, spune Doyodkhuu. „Dacă ar exista vreun risc real de moarte, am opri simularea”.

Mesele vor include preparate mongole înghețate, precum colțunași rehidratați sau tocănițe de carne de oaie, concepute pentru a imita rațiile astronauților, dar și pentru a onora cultura locală.

Există chiar și o paralelă de design între cortul tradițional mongol din pâslă, cunoscut sub numele de iurtă și prototipurile de domuri marțiene dezvoltate de echipa de inginerie MARS-V.

„Avem mii de ani de istorie de trăit în locuri izolate, cu resurse foarte limitate”, explică Doyodkhuu. „Doar ducem această idee pe o altă planetă”.

Parte din istorie

Ideea de a testa viața pe alte planete aici, pe Pământ, nu este nouă. NASA și ESA folosesc de mult timp situri analogice pentru experimente și antrenamente.

Însă planul MARS-V de a combina cercetarea științifică cu turismul apare într-un moment esențial: călătoriile spațiale private încep, în sfârșit, să devină accesibile. SpaceX și Blue Origin atrag celebrități precum Katy Perry, Tom Hanks și Kim Kardashian într-o nouă eră a turismului spațial de lux.

Pentru cei care nu își permit un bilet de 28 de milioane de dolari spre spațiu, tabăra MARS-V din Mongolia va oferi o alternativă mai accesibilă pentru a experimenta această atracție cosmică, estimată la aproximativ 6.000 de dolari de persoană pentru o lună în tabără, plus pregătirea și evaluarea prealabilă.

Stația analogică MARS-V se află în stadii incipiente de dezvoltare, însă designul habitatelor, al costumelor spațiale și al alimentației este deja finalizat. Doyodkhuu spune că se așteaptă ca habitatele să fie gata și deschise publicului în următorii doi-trei ani.

Pentru cei atrași de ideea altor planete, MARS-V promite o licărire a unui viitor marțian. „Ai mult timp să gândești acolo”, spune Doyodkhuu. „Faptul că stai în acest loc care pare de pe altă lume timp de o lună încercând să supraviețuiești alături de alte cinci persoane îți oferă o perspectivă reînnoită asupra vieții”.

„Dacă crezi că oamenii vor deveni o specie multiplanetă în viitor, faptul că faci parte din această istorie, mergi la un centru analog de antrenament pentru astronauți și te provoci va avea un impact mare asupra oamenilor”.

Pentru călătorul potrivit, aceasta ar putea fi vacanța supremă. Dar dacă ideea izolării înghețate și a paturilor supraetajate sună mai degrabă a pedeapsă decât a aventură, Gobi din Mongolia oferă deja licăriri ale lumii de dincolo într-un cadru mult mai confortabil.

În timpul verii, la luxoasa cabană Three Camel Lodge din Gobi, călătorii pot schimba hainele termice cu un prosop de spa și tocănițele înghețate cu meniuri sofisticate. Călătoria din capitală până aici durează 7-8 ore.