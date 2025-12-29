Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri: “O vom face imediat dacă vor continua cu înarmarea nucleară”

Subiectul principal al întâlnirii dintre Donald Trump și Netanyahu vizează faza a doua a armistițiului din Gaza. Foto: Getty Images

Donald Trump a amenințat, luni, că vor exista noi atacuri în Iran, dacă regimul de la Teheran se va reînarma și va relua programul nuclear:

“Am auzit că Iranul vrea să se reînarmeze. Dacă o vor face va trebui să îi lovim din nou, să sperăm că asta nu se va întâmpla. Am auzit că Iranul dorește să încheie un acord. Ar fi putut să o facă și data trecută înainte să declanșăm acel atac uriaș. Cred că din nou ar trebui să încheie un acord”,a spus Donald Trump reporterilor, în timpul vizitei lui Benjamin Netanyahu, la Mar-a-Lago.

Întrebat dacă SUA va lăsa Israelul să efectueze noi atacuri asupra țintelor din Iran, Donald Trump a precizat: “Dacă vor continua cu atacurile și dacă vor continua cu chestiunea nucleară, da, o vom face imedat”, a spus Donald Trump.

În luna iunie, Armata SUA a desfășurat operațiunea "Midnight Hammer", în care facilitățile nucleare ale Iranului au fost atacate de bombardiere strategice și cu rachete lansate de submarine.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a descris atunci atacul drept „cea mai complexă și secretă operațiune militară din istorie”, care a fost un „succes răsunător”.

Subiectul principal al întâlnirii dintre Donald Trump și Netanyahu vizează faza a doua a armistițiului din Gaza, o etapă aflată în impas din cauza tensiunilor din regiune.

“Încercăm să punem în aplicare planul de pace cât de repede se poate, dar trebuie să dezarmăm Hamas. Este unul dintre lucrurile despre care vom discuta. Trebuie să aibă loc această dezarmare a Hamas și să se întâmple foarte repede”.

Donald Trump a negat că ar exista tensiuni între el și premierul israelian. Mai mult, l-a lăudat pe Benjamin Netanyahu pentru modul în care a gestionat conflictul din Gaza:

“Este un premier pe timp de război. A făcut o treabă excepțională. A condus țara într-o perioadă în care Israelul a trecut printr-o mare traumă. Israelul ar fi putut să nu mai existe. Dacă ați fi avut premierul greșit, Israelul nu ar mai fi existat. Inamicii au fost întâmpinați cu o forță pe care puține țări ar fi putut-o exercita. Am fost victorioși, ca să mă exprim așa”.

Administrația de la Casa Albă a exercitat presiuni pentru obținerea unui armistițiu într-un conflict care durează de aproape 2 ani și a lăsat Gaza într-o stare de devastare profundă.

Hamas și-a exprimat, în toamnă, disponibilitatea de a negocia aplicarea propunerii de armistițiu formulate de Statele Unite, transmisă prin intermediul Qatarului și Egiptului.