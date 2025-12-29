Primăria condusă de Olguța Vasilescu a fost dată în judecată de proprietarii de câini și pisici. "Ce le spunem familiilor disperate?"

Lia Olguța Vasilescu spune că nu este clar ce decizie a instanței trebuie să aplice primăria în spețele referitoare la proprietarii de câini și pisici. Foto: Hepta

Mai mulți proprietari de câini și pisici, precum și ONG-uri, au dat în judecată Primăria Craiova, după adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local care limitează numărul de animale de companie ce pot fi găzduite într-un apartament de bloc, notează Agerpres.

Conform hotărârii respective, în spațiul respectiv nu trebuie să coabiteze mai mult de doi câini și două pisici.

Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei, a comentat situația într-o postare pe Facebook.

Ea a arătat că, la aceeași instanță, instituția sa a câștigat de două ori, a pierdut o dată iar alte cazuri similatre încă se judecă.

"Întrebarea este: ce hotărâre judecătorească trebuie aplicăm și ce răspundem familiilor disperate, care s-au adresat primăriei că nu mai pot trăi în propriile apartamente din cauza mirosului degajat de fecalele patrupedelor vecinilor care, în unele cazuri, dețin mai mult de 30 de pisici într-un apartament?

E inadmisibil să nu poți aplica nicio sancțiune unui astfel de proprietar de animale care e total insensibil când vecinii îi arată că urina de la pisicile lui a trecut prin tavan, iar în apartamentul de la etajul inferior trăiește o familie cu copii mici.

Lia Olguța Vasilescu: Am adoptat Hotărârea de Consiliu pentru a ajuta familiile disperate din cauza mizeriei produse de animalele vecinilor

Până acum nu s-a putut aplica nici măcar o amendă, nici de DSP, nici de Poliția Locală, nici de alte instituții, pentru că nu există o lege în acest sens.

Singura variantă pe care am găsit-o ca să ajutăm aceste familii disperate a fost regulamentul aprobat prin HCL, care, iată, e judecat diferit. În ultimii ani, chiar și eu am fost la instanță ca să pledez în alte cazuri care privesc câinii maidanezi", a scris Vasilescu.

Ea menționează că, în cazul maidanezilor, au fost judecători care au anulat dreptul municipalității de a aduna de pe străzi câinii fără stăpân, "în condițiile în care numărul lor crește", pentru că sunt aduși de cetățeni din alte localități sau pentru că unii nu-și sterilizează animalele de companie.

Lia Olguța Vasilescu: Ne luptăm cu tot felul de ONG-uri care vor să anuleze activitatea de ecarisaj

"Noroc că au fost alții care au înțeles că interesul public primează. Chiar și după ce am avut un caz de copil ucis de maidanezi, ne luptăm în instanță cu tot felul de ONG-uri de protecție a animalelor, care caută diferite tertipuri să anuleze activitatea de ecarisaj, iar angajații noștri sunt agresați zilnic de unii cetățeni, când vin să captureze maidanezi.

De o săptămână, după ce am avut sesizări că în parcul Romanescu au apărut din nou maidanezii, avem zilnic echipaj de la ecarisaj acolo. S-a reușit capturarea mai multor exemplare, dar încă au rămas destui câini agresivi care provoacă tot felul de incidente, (inclusiv) unul foarte recent, care era să ducă la o tragedie.

Însă toți maidanezii care vin noaptea în parc, sunt adăpostiți ziua pe un teren privat, unde angajații de la ecarisaj nu au acces. Este motivul pentru care aceștia acum lucrează și noaptea, inclusiv în perioada sărbătorilor (...), pentru a-i captura. Și toți câinii prinși provin de pe proprietăți private. Pe lângă asta, avem situații de proprietari de câini de luptă care îi aduc la plimbare fără lesă sau botniță în Parcul Romanescu, deși au o zonă amenajată pentru câini în Parcul Tineretului, unde îi pot alerga în voie", detaliază primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu: Nu putem intra pe terenuri private, dar îi putem amenda pe proprietarii terenurilor unde sunt câinii maidanezi

Vasilescu le-a reamintit proprietarilor de animale de companie că au obligația, conform legii, să le țină pe domeniul privat, să le sterilizeze și să le microcipeze.

"Având în vedere că Salubritate Craiova nu poate acționa pe teren privat, se va trece la amendarea proprietarilor terenurilor private din vecinătatea parcului.

Pentru a stopa acest fenomen de înmulțire necontrolată a acestor câini fără stăpân, care provin de la câinii nesterilizați cu stăpân, Primăria și Salubritate Craiova au făcut și o campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor cu stăpân.

De altfel, Primăria Craiova, Salubritatea și reprezentanții Poliției animalelor vor demara, de anul viitor, verificări în tot orașul la proprietarii care nu își sterilizează animalele și se vor aplica amenzi", a avertizat ea.