Propaganda rusă cere atacarea sateliților Starlink ai lui Musk cu rachete nucleare. „Putem trece la comunicații prin porumbei călători”

Rachetă SpaceX purtătoare a 28 de sateliți Starlink, lansată din SUA. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Propagandiștii ruși au cerut atacarea sateliților Starlink cu rachete nucleare, după ce miliardarul Elon Musk a confirmat că Rusia a fost împiedicată rapid să utilizeze „neautorizat” sistemele de internet Starlink pentru coordonarea atacurilor cu drone de pe teritoriul Ucrainei. Vladimir Soloviov, unul din principalii propagandiști ai lui Putin, a afirmat că Musk „a militarizat spațiul” și, prin urmare, sateliții săi pot fi considerați „ținte legitime”.

„Să fim serioși: Ce e aia Starlink? Este militarizarea spațiului”, a spus Soloviov în cadrul unei emisiuni difuzate la postul TV Rusia 1. „Tot ce a făcut Musk servește intereselor de război îndreptate împotriva Rusiei”.

The recent change in Starlink, which disadvantages the Russian army, has not only triggered the Russian blogosphere but chief propagandist Solovyov, who went on a rant last night suggesting to nuke the orbit. When challenged by another one who said that it would cause not only… pic.twitter.com/VJjVQzXhIt — (((Tendar))) (@Tendar) February 2, 2026

Soloviov a menționat și compania Palantir, deținută de miliardarul american Peter Thiel, care dezvoltă tehnologii AI.

„Tot ce face Palantir e testarea uciderii de ruși pe câmpul de luptă”, a mai spus Soloviov care a adăugat că Rusia se luptă în Ucraina, de fapt, cu SUA, prin intermediul acestor companii private americane.

„Nu înțeleg, de pildă, de ce sateliții lui Musk nu sunt o țintă legitimă pentru noi. O explozie nucleară în spațiu și rezolvăm problema la modul foarte serios”, a spus Vladimir Soloviov.

Unul dintre invitații din emisiunea lui Soloviov a atras atenția că folosirea unei arme nucleare în spațiu va afecta, în același timp, și sateliții ruși.

„Desigur, fără îndoială”, a recunoscut Soloviov. „Dar ținând cont de ecartul tehnologic (dintre SUA și Rusia - n.r.), vom accepta această pierdere și o să trecem la comunicații prin porumbei călători și alte mijloace care s-au dovedit a fi extrem de eficiente pentru transmiterea informațiilor.

Unitățile Starlink au sprijinit forțele ucrainene pe tot parcursul invaziei ruse, declanșate pe 24 februarie 2022. Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că Kievul dezvoltă un sistem care ar permite doar terminalelor Starlink autorizate să funcționeze pe teritoriul ucrainean, după apariția unor rapoarte conform cărora drone rusești au operat deasupra Ucrainei cu ajutorul Starlink.

„Ucraina, împreună cu Starlink, a făcut deja primii pași care au dat rezultate rapide în contracararea dronelor rusești”, a scris Fedorov pe X. Ulterior, Elon Musk a confirmat că SpaceX a reușit să-i excludă pe ruși de la accesul la sateliții Starlink.