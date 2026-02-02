Câți bani ar putea primi pensionarii cu venituri mai mici de 3000 de lei în 2026. Harta pensiilor din România

Guvernul ar putea acorda ajutoare financiare pentru pensionari în 2026. Propunerea va fi făcută de PSD în Coaliție. Social Democrații vor să acorde ajutoare „one-off”, pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei.
Pensiile au fost înghețate în 2025, iar pensionarii cu indemnizație peste 3.000 de lei au început să plătească și 10% CASS. Propunerea de ajutor urmează să fie făcută în Coaliție și ar avea un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei.
Social-democrații sunt cei care insistă ca această măsură să fie cuprinsă în bugetul pentru acest an, care este încă în discuții, cu atât mai mult cu cât diferențele de pensii între județe sunt uriașe.
Câți bani ar putea primi pensionarii cu venituri mai mici de 3000 de lei în 2026
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate care cuprinde ajutoare pentru pensionari, scutirea de CASS pentru mame și măsuri de sprijin pentru veterani și persoanele cu handicap.
- 1.000 de lei pentru 1.24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;
- 800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1501-2000 de lei;
- 600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2001- 3000 de lei;
O decizie finală urmează să fie luată după discuțiile din Coaliția de guvernare. Până acum, premierul nu a anunțat nici dacă sprijinul va fi continuat pentru pensionarii cu venituri reduse.
Harta pensiilor din România
La finalul anului 2025, în România erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, iar valoarea totală a pensiilor plătite a depășit 13 miliarde de lei lunar.
În funcție de județ, diferențele dintre pensiile încasate de seniori sunt uriașe. Noile date publicate de CNPP arată că pensia medie diferă semnificativ de la un județ la altul, iar în unele cazuri diferența ajunge la aproape 2.000 de lei.
Pensia medie a fost de 2.778 de lei în ultima lună din 2025, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). La 1 ianuarie 2026, pensia medie națională era de 2.818 lei, însă diferențele regionale sunt uriașe.
Județele cu pensii sub media națională includ Botoșani, Vaslui, Vrancea, Giurgiu sau Bistrița-Năsăud, unde pensiile se situează între 2.200 și 2.400 lei, reflectând salarii mai mici și contribuții mai reduse pe parcursul carierei.
Județele cu cele mai mici pensii medii
Vrancea: 2.270 lei
Botoșani: 2.230 lei
Giurgiu: 2.280 lei
Vaslui: 2.284 lei
Suceava: 2.362 lei
Satu Mare: 2.373 lei
Călărași: 2.382 lei
Bistrița: 2.378 lei
Olt: 2.395 lei
Buzău: 2.447 lei
La polul opus, județe precum Argeș, Constanța, Galați, Prahova și Cluj au pensii medii peste 3.000 de lei, iar Hunedoara conduce detașat cu 3.502 lei, urmată de Gorj și Brașov.
Județele cu cele mai mari pensii medii
Cluj: 2.882 lei
Timiș: 2.820 lei
Arad: 2.593 lei
Argeș: 3.005 lei
Constanța: 3.019 lei
Prahova: 3.019 lei
Galați: 3.022 lei
Gorj: 3.275 lei
Brașov: 3.327 lei
Hunedoara: 3.502 lei
În Capitală, pensiile sunt semnificativ mai mari decât media națională, Sectorul 1 București depășind chiar 4.000 de lei.
Diferențele dintre unele județe și București pot ajunge la aproape 2.000 de lei. Această distribuție inegală a pensiilor evidențează dezechilibre structurale și disparități regionale importante în veniturile pensionarilor.