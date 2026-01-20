Câți bani vor primi în plus pensionarii în 2026. Manole: „Voi propune două variante: fie două tranșe, fie trei cu cuantumuri diferite”

Ministrul Muncii spune că-i va propune premierului un ajutor pentru pensionari în 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre majorarea pensiilor și despre ajutorul oferit pensionarilor cu venituri mici. El a subliniat că va propune două variante pentru ajutorul de anul acesta: fie două tranșe de 400 de lei ca anul trecut, fie „trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite, astfel încât cei cu venituri mai mici să beneficieze de un sprijin mai mare”. „Dacă anul trecut am avut o ţintă de deficit mai greu de atins, anul acesta ţinta este puţin mai jos. Cred că ne putem permite un astfel de efort”, a subliniat Manole.

„Acum două zile am spus că, prin pachetul 1, Guvernul Bolojan a îngheţat creşterea pensiilor, dar cred că în 2026 ar trebui să existe un sprijin pentru cei mai vulnerabili. Asta am spus. Un sprijin de tipul celui acordat în 2025, care a costat aproximativ 2 miliarde de lei. O soluţie similară ar putea fi aplicată şi în 2026. În 2025, ajutorul one-off a fost acordat pensionarilor cu venituri sub pragul de 2.574 de lei.

Am spus acum două zile că voi propune un mecanism similar. Nu am vorbit despre cifre, praguri de acces sau cuantumuri, pentru că am considerat corect să avem mai întâi o discuţie colegială”, a spus Florin Manole.

El a adăugat că, anul acesta, sprijinul ar putea fi acordat „într-o tranșă sau două”.

„Anul acesta, sprijinul ar putea fi acordat într-o tranşă sau în două, cu un singur prag de venit sau cu două. Soluţii tehnice există, dar trebuie să ţinem cont şi de capacitatea bugetului. La Palatul Victoria a existat o discuţie despre execuţia bugetară din 2025, în vederea pregătirii bugetului pe 2026. Nu a existat o discuţie pe bugetul din 2026 pe niciun capitol.

Termenul până la care trebuiau trimise propunerile este mâine, la ora 13. Înainte de mâine, în schiţa de buget pentru 2026 se va regăsi şi o variantă de sprijin pentru pensionari”, a adăugat el.

Manole a subliniat că va propune două variante.

„Voi propune două variante. Prima este una similară cu cea de anul trecut: două tranşe de câte 400 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.547 de lei. Este normal să plecăm, anul acesta, de la ceea ce a existat anul trecut.

A doua variantă este similară cu cea din 2023, când au existat trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite, astfel încât cei cu venituri mai mici să beneficieze de un sprijin mai mare. Îmi pot imagina frustrarea legitimă a unui pensionar care se află cu 50 de lei peste prag şi, din acest motiv, pierde 800 de lei. De aceea cred că trebuie să existe mai multe praguri, nu unul singur”, a subliniat Manole.

Mai mult, ministrul a afirmat că nu vrea să plece de la premisa că răspunsul premierului va fi „nu”.

„Trebuie să existe un sprijin. Venim cu două soluţii, tocmai pentru a găsi un consens, pentru că este normal să sprijinim aceşti oameni. Varianta a doua nu este încă finalizată, dar cea care va conta va fi cea finală. Orice altă variantă ar putea trezi aşteptări deşarte. Cert este că PSD va propune soluţii pentru creşterea veniturilor pensionarilor cu cele mai mici pensii.

Nu aş vrea să plec de la premisa că răspunsul va fi „nu”. Dacă am fi plecat de la această premisă şi în cazul creşterii salariului minim, am fi ajuns în conflict. Nu vreau să pornesc de la ideea că cineva se opune unui mecanism de atenuare a dificultăţilor celor vulnerabili. Avem argumente. Dacă anul trecut am avut o ţintă de deficit mai greu de atins, anul acesta ţinta este puţin mai jos. Cred că ne putem permite un astfel de efort”, a concis ministrul Muncii.