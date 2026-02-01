Primele mărturii ale mamei copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem, suntem terorizați de oameni. Am peste 500 de amenințări”

Mama copilului acuzat de crimă a dat un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Foto: captură Antena 3 CNN

Mama copilului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, un adolescent de 15 ani, a mărturisit, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că nu a observat nimic diferit în comportamentul băiatului ei în zilele care au precedat crima teribilă. Aceasta spune că nu știa că fiul ei se droghează și că era prieten cu victima. „Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat”, a declarat ea. Femeia a adăugat că de când a fost decăzută din drepturile părintești nu mai știe nimic de copilului ei, iar de când a fost descoperită crima trăiește cu frică.

În interviul acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, mama copilului care ar fi comis crima care a șocat România spune că îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat, că ea a avut foarte multă încredere în fiul ei, despre care nu știa că este consumator de droguri. Femeia mai spune că este terorizată cu amenințări de la vecini și că își dorește ca fiul ei să fi putut răspunde penal pentru fapta lui pentru că „mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era revolta asta în toată țara”.

Iată interviul integral:

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Sunteți mama copilului de 13 ani. Ați observat ceva ciudat la copilul dumneavoastră în ultima perioadă? Știați ca se droghează?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu am aflat nimic ciudat, nu am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal, era totul ok. Nu știam (că se droghează nred) și nici nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Nu m-au informat nici de la școală, nu știam dacă se droga sau nu se droga.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Unde erați în noaptea crimei?

Mama copilului suspectat de crimă: În noaptea crimei eram la serviciu. Am plecat la lucru la 8:45, la ora 9:00 am autobuzul și dimineața la ora 4:00, marți dimineața, m-a sunat poliția că trebuie să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informație pentru ce să vin acasă. Nu am știut absolut nimic. Am plecat de la serviciu, am venit acasă și când am ajuns acasă am văzut foarte, foarte multe mașini în curte, în casă, peste tot. Am tot întrebat, nu mi s-a comunicat nimic, nu am știut ce se întâmplă, nu mi s-a dat nicio informație. După care am plecat la Timișoara și abia acolo am aflat, după ce s-a luat declarația copilului, acolo am aflat tot ce s-a întâmplat.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: V-a povestit copilul? Știți ce s-a întâmplat acolo?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu știu absolut nimic. Copilul a fost luat, era într-o mașină de poliție, eu în altă mașină. Nu am putut comunica unul cu altul. Pe copil l-am văzut abia la secția de poliție, când i s-a luat declarația, și acolo am aflat ce s-a întâmplat.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Puteți să îmi spuneți ce s-a întâmplat?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu pot să spun fiindcă ce mi-a zis pentru că e în dosarul poliției.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Erau copiii prieteni? S-au mai certat până atunci?

Mama copilului suspectat de crimă: Da, erau prieteni. Nu mi s-a spus că s-au mai certat, știu doar că erau prieteni, erau împreună. Dar niciodată nu mi s-a spus dacă s-au mai bătut sau certat sau nu vreodată.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Aveți idee de la ce ar fi putut să pornească această supărare atât de mare între ei încât să se ajungă la omor?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Dumneavoastră când ați venit de la muncă, a doua zi după crimă, nu ați văzut urmele de sânge în curte? Urmele de cenușă? Găina tăiată nu v-a trezit suspiciuni?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu am observat absolut nimic, totul era normal. Am venit dimineața. La ora 7:00 am ajuns acasă, eu am intrat în casă, dar nu am absolut văzut nimic schimbat. Totul era cum am lăsat. Eu, când am intrat pe poartă, am văzut găina jos, cum a tras-o câinele. Câinele mai trăgea animale și făcea sânge prin curte. Nu m-am gândit că se putea întâmpla așa ceva. Nu mi-am imaginat așa ceva.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Deci nu l-ați întrebat pe copil ce căuta găina moartă acolo?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu, pentru că câinele mai trăgea găini moarte prin curte.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Ați refuzat colaborarea cu autoritățile?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu am refuzat. Am refuzat doar în prima zi, când au vrut să îi dea medicamente înainte de evaluare. Au vrut să îl sedeze, fără să i se facă prima dată evaluările. Au vrut să îi dea medicamentele înainte de evaluare. Apoi eu am refuzat internarea.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Nu l-ați lăsat să intre în online la școală?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu că nu l-am lăsat, nu am avut posibilitatea să îl bag online.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: În spațiul public au apărut mesaje pe contul de TikTok al copilului dumnevoastră, el a avut acces la internet pentru a posta acele mesaje?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu a mai avut acces la telefon, la internet de marți noaptea. Nu a mai avut acces la nimic. S-a postat un tiktok și un live și unde am stat noi a intrat doamna polițistă în camera copilului și a văzut că nu e tiktokul lui. Era contul lui. E spart. E spart și la ora actuală și se postează de pe contul lui. Și aseară s-au făcut live-uri. Era poza copilului meu și altcineva vorba în numele lui.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Vă temeți de revolta oamenilor?

Mama copilului suspectat de crimă: Da, mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați de oameni. Oriunde aș merge nu îmi găsesc liniștea.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Ați vrut să scoateți copilul din țară?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Aveți să vă reproșați ceva?

Mama copilului suspectat de crimă: Copilul a mai stat acasă, eu lucrez în trei schimburi, eu am avut foarte mare încredere în el, soțul e plecat dincolo. Trebuie să muncim, nu putem să stăm numai acasă, trebuie să mergem să muncim pentru familie. Fără serviciu nu poți să trăiești, fără bani nu poți să trăiești îți trebuie bani de mâncare, haine, de una de alta, la școală,

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Știți unde se află acum copilul?

Mama copilului suspectat de crimă: Nu știu absolut nimic. De joi seară l-au luat cei de la Protecția Copilului și nu știu nici acum unde se află copilul.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Vă e frica de ce ar putea să vi se întâmple în perioada următoare?

Mama copilului suspectat de crimă: Îmi e frică pentru că oamenii sunt foarte revoltați pe noi, ne amenință, ne urmăresc. Ne urmăresc oriunde mergem, eu nu am nici...nu știu ce să mai spun.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Copilul dumnevoastră nu răspunde penal. Cum vi se pare acest lucru?

Mama copilului suspectat de crimă: Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nmai am cuvinte.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Lucrurile ar fi stat altfel dacă fiul dumneavoastră ar fi putut să răspundă penal?

Mama copilului suspectat de crimă: Sunt și eu mamă, înțeleg...toți suntem părinți. Sunt și eu mamă. Poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era poate revolta asta așa în toată țara, toată lumea să fie pe capul nostru.

Andreea Borboros, jurnalist Antena 3 CNN: Dumneavoastră aveți antecedente penale? Ați vrut să omorâți pe cineva?

Mama copilului suspectat de crimă: Niciodată nu am avut treabă cu legea. Niciodată nu am fost condamnată, nu am nici măcar o amendă, absolut nimic, eu sunt foarte curată, nu am avut antecedente penale.

O crimă teribilă, premeditată

Mario, un adolescent de 15 ani, a fost ucis de colegii de şcoală, la data de 21 ianuarie, în comuna Cenei din judeţul Timiş. Trei copii, unul de 13 ani și ceilalți doi de 15 ani, l-au bătut, l-au înjunghiat și apoi au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Potrivit unor surse din anchetă, crima a fost planificată în detaliu în urmă cu o lună. Din răzbunare. Copilul de 13 ani susține că ar fi fost el însuși victima lui Mario. Bunica lui susține că i-a zis „'Buni pe mine ma teroriza, mă înjura, mă bătea'. Și îi zic 'nu ai fost să îi spui mamei lui?'. 'Ba da, zice am fost, și nu a luat nicio măsură'”.

Pentru că are 13 ani, acesta nu răspunde penal. Părinții au fost decăzuți din drepturile părintești și acum băiatul este internat într-un spital de neuropsihiatrie, unde i se fac mai multe evaluări. Aceștia i-ar fi șocat pe anchetatori cu „seninătatea” cu care a mărturisit crima.